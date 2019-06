Celebrarán el domingo Nacional Ciclismo de Montaña 2019

CONSTANZA.- La Comisión Dominicana de MTB avalada por la Federación Dominicana de Ciclismo celebrará el Campeonato Nacional de Montaña (MTB) Cross Country Olímpico en la pista del proyecto ecoturístico Constanza Hills el próximo domingo 16 de junio.

La competencia tendrá 22 categorías, que abarcan de 7 hasta los 60 años. De éstas, 12 serán gratuitas, mientras que las categorías Masters y la Open nivel 2 tendrán un costo de inscripción de 1000 pesos.

Las categorías disponibles son: Compota, Infantil A, B y C; Infantil femenina, Heavy weight o peso pesado; Prejuvenil; Elite masculina y femenina, Elite nivel 2 femenina y masculina y la categoría Sub 23, Master C niveles 1 y 2, Master B niveles 1 y 2, Master A niveles 1 y 2, Master A1, Master A2 niveles 1 y 2, y Master femenina.

Se premiarán los 5 primeros lugares de cada categoría con distintos premios en metálico y bienes de producción local de la comunidad de Constanza.

Constanza Hills es un proyecto ecoturístico inmobiliario que constará de 97 solares, tendrá villas y un hotel boutique con diferentes facilidades que tiene como una de sus principales amenidades la práctica de ciclismo de montaña, para lo que han construido una pista de ciclismo de montaña para principiantes de 800 metros y tendrán bicicletas en alquiler.

Para el Campeonato Nacional de Ciclismo se ha adecuado un trayecto que 3.9 km de longitud que abarca senderos, tramos en declive, Down Hills y los caminos internos del proyecto inmobiliario.

Constanza Hills se encuentra junto a la carretera que conduce a Constanza, a la altura de La Cotorra a 4 km de Tireo y a 15 minutos del centro de la ciudad.

of-am