Celebran “Fashion at the Pool” en Puntacana Club

PUNTA CANA.- El hotel The Westin Punta cana Resort & Club fue sede de la tercera edición de “Fashion at the Pool”, un evento de múltiples experiencias alrededor de la piscina, bajo la dirección creativa y producción de Deborah Karter y Helen Blandino, junto a su gran equipo de estilistas.

En la actividad estuvo presente la embajadora de los Estados Unidos, Robin Berstein.

En esta edición se fusionaron una vez más la moda, la belleza y el entretenimiento, mostrando las tendencias del verano en pasarela y en el Bikini Market, donde se hicieron partícipes marcas. Participaron Maru Jordan Bikinis, Dulce Guayaba, Lenpelle, Moda Jumbo, Camila Casual, Coconat Swimwear, Estatus Fashion, Habana Fashion, Wilmor Joyas, Ego Shoes RD, Modaholic, Trésemmé, Maybelline, Waikiki, JC Shoes, Taller Artesanal Nuestra Señora de Punta Cana, Hawaiian Tropic, Salón Bana, Palmera Models Punta Cana, Queen’s Academy RD, Mc2, Paul & Shark, La Coquette, Maison Dargan, María Calderón, Carolina Socías y la talentosa Giannina Azar.

of-am