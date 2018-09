Celebran 10 años de José Jhan Rodríguez en moda masculina

SANTO DOMINGO.- Bajo el nombre de #UnaDecadaJJ, el diseñador dominicano José Jhan Rodríguez presentará su primera exposición retrospectiva, brindando a los amantes de la moda un repaso por lo que han sido sus primeros diez años de exitosa carrera.

Con esta iniciativa, que se estará desarrollando del 18 al 30 de octubre en las instalaciones del Colegio Dominicano de Artistas Visuales (CODAV), el francomacorisano da inicio a una serie de actividades conmemorativas que concluirán con la presentación de su nueva colección “The Colorful Collection”, en el marco de Dominicana Moda 2018.

“Han sido diez gratificantes años en este creciente, emocionante y fascinante mundo de la moda, con sello netamente dominicano”, comenta Rodríguez sobre este proyecto. “Y esta es una manera de compartir con mis amigos, familiares, clientes, colaboradores y con todos los que aprecian el arte de la creación de hacer moda, este trayecto que ha estado cargado de sueños, ideas, color, tendencias y originalidad”, agregó.

#UnaDecadaJJ contemplará todo el proceso y conceptualización de una colección y su campaña publicitaria. “Para mí, la manera en que se presenta lo que uno realiza en la moda es fundamental, hoy más que nunca el lenguaje visual en el mercado de la moda es fundamental”, explicó.

La muestra está compuesta por fotografías realizadas por grandes maestros del lente, que han colaborado con el diseñador, a través de estos diez años, en cada una de sus colecciones: Mario Delgado, Jochy Fersobe, Fernando & Víctor, Dilia Oviedo, Hairo Rojas, Eva Hart, Bayoán Freites y Yael Duval.

De esta manera, abarcará imágenes de “Los Estilistas” (2009); “1974” (2010), seleccionada como “Mejor colección de un diseñador emergente DM10” y presentada en el “Latino Fashion Week”, en la ciudad de Chicago; “Come Fly With Me” (2011), premio a la “Mejor Colección DM11” y exhibida en Vancouver, Canadá; “Preppy Enlist” (2012), “Mejor colección masculina DM12” y mostrada en “Panamá Fashion Week”; “The Über-Gangs” (2013); “Let’s Get Physical” (2014), presentada en “San Juan Moda”, en Puerto Rico; “Dream in Marrakech” (2015), presentada también en “San Juan Moda”, en Puerto Rico; “Blue Dandy” (2016) y “The Poshman Game” (2017); hasta llegar a la que presentará este año, el próximo 23 de octubre en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Este evento cuenta con el soporte y apoyo de renombradas marcas nacionales e internacionales como Hyundai, Artistry, Cool Heaven, J.López, Pinturas Popular, Marqués de Cáceres, Brugal, Leche Rica, Air Century, Medias Cardinal y Grand Marnier.

José Jhan Rodríguez es un diseñador y estilista de moda, egresado de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, con especialidad en Marketing Visual en Moda, en el International Fine Arts Collage, en Miami, e Imagen de Moda, por parte del Instituto de Diseño Marangoni, en Milán.

Ha vestido a las más importantes celebridades de República Dominicana y Latinoamérica. Es asistente y asesor de imagen del cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

Además de sus propuestas para “Dominicana Moda” y “Bridal Week”, tiene en su haber cinco colecciones de polos diseñados para la empresa Velero (“Velero by 2J”) y distribuida exclusivamente en tiendas Jumbo.

Para esta misma cadena, hizo la colección especial de ropa de ejercicios y camisas casuales Mondino by José Jhan y este año mostrará en pasarela su primera colección comercial masculina.

of-am