Cedeño critica política social de Gobierno: “Se ha quemado”

Margarita Cedeño.

SANTO DOMINGO.- La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, criticó la política social del Gobierno, asegurando que ha fracasado en la atención a las necesidades básicas de la población y en el desarrollo del capital humano.

“La verdad es que el Gobierno del Presidente Abinader se ha quemado en materia de protección social así como en todo lo relacionado con el desarrollo humano y social del país”, expresó.

Afirmó que el país ha vivido “cinco años de desgobierno” en esa materia. “Sobre todo, ante los distintos desafíos que ha enfrentado en estos cinco años de desgobierno”, añadió.

RESPALDA GESTION DEL ACTUAL MINISTRO EDUCACIÓN

Pese a sus críticas generales al manejo de la política social, Cedeño expresó su respaldo al actual ministro de Educación, al considerar que enfrenta uno de los mayores desafíos del país.

“Ahora hay un gran reto con todo este tema de educación. Con el ministro de Educación tenemos las esperanzas puestas, es un hombre capaz, honesto, que tiene todas las intenciones de hacerlo bien, y ojalá que Dios lo acompañe, porque sin educación no hay desarrollo”, manifestó.

