Causas de muertes de hombres dominicanos

El autor es economista . Reside en Santo Domingo

Por Marcelino Lara Hace una semana salieron a la luz pública unas estadísticas escalofriantes sobre las causas o razones por las que mueren los hombres dominicanos.

Veamos que nos dicen esas estadísticas:

Del total de personas fallecidas en cualquier tipo de accidente, aproximadamente el 85% son hombres.

Cuando se trata de accidentes de trabajo, del total de fallecidos en accidentes de trabajo, el 97% son hombres.

Todos sabemos que los accidentes de tránsito en nuestro país se han convertido en una epidemia, pues del total de fallecimientos por accidentes de tránsito, el 86% son hombres.

En República Dominicana fallecen más de 7 mil personas anualmente por accidentes de tránsito, y de ese monto la mayoría corresponden a accidentes de motocicletas.

Del monto total de personas fallecidas por suicidio, el 81% son hombres. Y de los fallecidos por Otras Causas el 58% son hombres.

Alta exposición

Estas cifras reflejan un grave problema social que nos indica que el hombre dominicano tiene una alta exposición a la muerte por diferentes causas que no están relacionadas con enfermedades sino con eventos catastróficos que pueden suceder a su alrededor.

Luego, esto se refleja también en el ambiente familiar ya que muchos niños están quedando huérfanos de padre, y todos conocemos la función de proveedor que tiene el hombre en la familia. Esto está generando un impacto muy desfavorable para la sociedad.

Se hace urgente buscar una solución para que tantos hombres no mueran victima de este tipo de catástrofes que pudieran ser evitadas o por lo menos reducidas mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas, que vayan focalizadas a evitar este tipo de incidentes fatales.

Más preocupante aún, es el hecho de que la mayoría de esos hombres fallecidos están en edad productiva, lo cual impacta negativamente a la economía de nuestro país.

Estas estadísticas también pueden ser un reflejo del nivel de desorganización que tiene la sociedad dominicana a todos los niveles.

Hagamos un esfuerzo para reducir los accidentes.

