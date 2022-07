Caso Jean Alain: el exmandatario ¿cómplice por acción u omisión? 

Pero junto al asombro y la sorpresa que han provocado todas esas acusaciones, vuelven a surgir las mismas preguntas que nos hicimos cuando se empezaron a conocer las andanzas de Jean Alain, preguntas que todavía siguen en el aire.

¿Cómo pudo el exprocurador cometer tantas diabluras sin llamar la atención de su superior inmediato? ¿Cómo fue posible que siendo tan abundantes en el poder los intrigantes y serruchadores de palo nadie le fuera con el chisme al entonces presidente Danilo Medina?

Son preguntas retóricas, pues todo el que vive en este país, que sabe cómo somos, sabe también que no hay forma de que el exmandatario no se haya enterado, lo que lo convierte en cómplice por acción u omisión. Y aunque así lo insinúa (no hay otra forma de decirlo) el expediente acusatorio, donde es citado más de veinte veces, no fue formalmente imputado.

¿Puede eso cambiar durante el juicio de fondo? En un proceso donde los delatores han sido tan determinantes para que el Ministerio Público pudiera instrumentar un expediente “blindado”, esa posibilidad no debería descartarse.

Y estando en una situación jurídica tan comprometida debido a que fue traicionado por sus principales cómplices, tampoco debería descartarse que un desesperado Jean Alain arrastre para lo hondo a quien la acusación describe como su aliado y protector.

