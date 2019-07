Casa de Campo recibe Campeonatos de Golf Amateur del Caribe

LA ROMANA.- El resort de lujo ubicado en La Romana, República Dominicana, es el escenario de la 63era edición de los Campeonatos de Golf Amateur del Caribe que se llevarán a cabo del 2 al 7 de julio en la cancha The Links, dentro de Casa de Campo Resort & Villas, un diseño de Pete Dye con similares características a las canchas de las Islas Británicas y que ofrece vistas espectaculares del Mar Caribe.

El certamen, que es uno de los más importantes del Caribe, acogerá a 63 golfistas de siete países que incluyen a Republica Dominicana (país anfitrión), Bahamas, Barbados, Islas Caimán, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. En esta competencia por equipos e individual estarán en juego la Copa h***man (caballeros), la Copa George Teale (damas) y la Copa Arthur Ziade (general).

“Nos sentimos más que honrados de recibir una vez más a todos los participantes de los Campeonatos Amateur de Golf del Caribe. Estamos felices, junto con la Federación Dominicana de Golf, de acoger a los mejores jugadores de la región, representando a sus respectivos países; así como a todos los directivos y miembros de la Asociación de Golf del Caribe, Bahamas, Barbados, lslas Caimán, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Les deseamos muchos éxitos a todos ellos y esperemos que nuestros desafiantes campos los pongan a prueba; y que disfruten de todas nuestras instalaciones y servicios para que además de un buen golf, vivan una estadía memorable”, señaló Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo.

El resort de golf N°1 del Caribe está acostumbrado a ser anfitrión de campeonatos muy importantes y tiene el privilegio de tener tres campos de primer nivel diseñados por el afamado Pete Dye: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Por estos paradisíacos fairways pasaron varios de los mejores golfistas del mundo y todos quedaron maravillados por la belleza particular y distintiva de cada uno de esos campos.

Casa de Campo fue sede del circuito del PGA TOUR Latinoamérica en dos ocasiones, fue anfitrión del World Amateur Team Championships (Eisenhower Trophy y Espirito Santo Trophy) en 1974 y recibió dos veces al Latin America Amateur Championship, el campeonato amateur más prestigioso de la región que es organizado por las entidades de golf más importantes del mundo: The Masters, The R&A y la United States Golf a**ociation (USGA).

of-am