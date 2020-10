CARTAS A ALMOMENTO.NET: El caso del sacerdote Aleycer Vivas Ortiz

El sacerdote Aleycer Vivas Ortiz y la fiscal Fadulia Rosa (al centro)

Bogotá, septiembre 30 de 2020

Señor

Saul Pimentel

Director Noticias Al Momento

Respetado señor, reciba un saludo:

Mi nombre es Yohany Romero, le escribo desde Bogotá Colombia. Quiero dirigirme a usted para comentarle el siguiente caso y pedirle su colaboración en denunciarlo.

En el año 2019 el padre Aleycer Vivas Ortiz de la orden de agustinos recoletos fue enviado desde Colombia para ocupar la rectoría del colegio Santa Rita en Santo Domingo. El es una persona conocida en varios lugares de nuestro país porque fue vicerrector de algunos colegios, párroco y vicario parroquial de algunas parroquias, un sacerdote joven muy querido por su carisma y bondad.

En el mes de octubre del año 2019, exactamente el día 5, el Padre fue detenido en el colegio y acusado de presunto abuso a una niña de 3 años y medio. “Una jueza del Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal, en República Dominicana, dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra el sacerdote Aleycer Vivas Ortiz, acusado de una supuesta violación sexual a una menor de tres años y ocho meses de edad. El sacerdote deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo de esa provincia”.

El sacerdote fue llevado a la cárcel del Palenque donde fue maltratado. Durante 8 días no se le permitió el aseo personal, y fue esposado a los barrotes de la cárcel día y noche.

Los abogados de la defensa pidieron se dejara ver la entrevista en la cámara gessel que le hicieron a la niña y no le permitieron, tampoco les permitieron el acceso al expediente de la parte acusatoria. Todo esto avalado por la fiscal Fadulia Rosa, quien fue querellada por el sacerdote y salió a su favor, le ordenaron a la Fiscal entregar las pruebas, devolver el computador y el celular que le habían decomisado al padre y aun así no lo ha permitido. Cada vez que se programa una audiencia algo ocurre para que no se realice: no se citan a todos, no se le permite el Padre asistir porque no se sabia de la audiencia, bueno algo ocurre.

Se pidió que se le diera la casa por cárcel, no lo permitió, que se excarcelara por lo del covid 19 y tampoco fue aceptado aun cuando su vida corría peligro por el virus en el penal.

Lo ultimo que hizo la parte acusatoria fue demandar al Vaticano, a la Diócesis de Baní, al Colegio Santa Rita y a la orden de Agustinos Recoletos. Esto demuestra que lo que quieren es dinero.

Todo mundo sabe que el Padre es inocente, en el Colegio no hay forma de que éll tenga acceso a los niños, hay cámaras, hay protocolos, los docentes lo atestiguan.

Todo demuestra que esta familia lo que desea es sacar dinero y creo que la fiscal Fadulia Rosa actúa de una manera no muy ética en contra del sacerdote. Es muy doloroso, ya se cumple un año de prisión, sin tener ninguna prueba.

Recurro a usted que nos ayude a denunciar este caso. De lo contario, el padre será condenado sin tener nada que ver con este caso. Hay que revisar la situación familiar y qué es lo que está aconteciendo en su interior.

Le agradezco su atención y quedo atento a su comentario, muy amable de su parte.

Atentamente:

Yohany Romero

Tel 3172191365

