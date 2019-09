Carta de un Marciano a los Terrícolas

EL AUTOR es publicista y estratega político. Reside en Santo Domingo.

Apreciados terrícolas:

He tomado la iniciativa de dirigirme a todos ustedes, en vista de su obstinado afán de exportar hacia nuestro planeta (Marte) su modelo de destrucción del ecosistema.

No conforme con creerse dueños de la naturaleza (y no simplemente parte de ella) y en ese afán de destruir los recursos naturales que han ocasionado los cambios climáticos que generan altas temperaturas, sequías, tormentas, ciclones y otras calamidades, ustedes persisten en su alocado proyecto de conquistarnos para destruir los recursos naturales de Marte, recursos que no han sido capaces de preservar en el planeta tierra, el cual han dañado y trastornado.

Ustedes nos quieren descubrir y conocer, pero ya los conocemos como terroristas del ecosistema, consumidores de millones de árboles que combatirían el dióxido y monóxido de carbono, solo con el propósito de usar los árboles para fabricar papel.

Ustedes están aumentando el nivel de las agua de los océanos y matando todas las especies marinas con los plásticos, los cuales necesitan 450 años para degradarse, y todo tipo de sustancias químicas arrastradas por los ríos hacia los océanos.

No permitiremos que vengan a destruir al planeta Marte como están destruyendo al hermano planeta Tierra. Adiós ¡y no se atrevan a acercarse a Marte!

Atentamente,

Un Marciano Ecologista

of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.