Carta a una hija que levó anclas  

Emprende tus proyectos con ánimo con emoción y denuedo, Más si te sientes contrariada porque no te da el tiempo, cultiva la paciencia que no hay más verdad, que después de cada día vendrá un día nuevo.

Más no descuides buscar los que viven con nobleza, únela con la razón, y tu cuerpo siempre irá detrás de tu corazón. Y si a alguien haz de ayudar no lo dudes ni un instante, que por la luz compartir tu llama no se ha de extinguir. Haz del madero que pretenda ser la cruz de tu calvario, el trampolín que te impulse hasta alcanzar tus metas a diario.

Te vas mi amor y no puedo, evitar que una lágrima empañe lo que veo, a mi niña caminando sola por lugares que le son nuevos, temo, pero es hora de que levantes el vuelo, cuídate hasta donde creas que sea justo, hasta el justo lugar que no impida el justo vuelo.

Quiero que emprendas ahora el camino, el que te has propuesto, que luches con fuerza y con todo para que todo sea hecho, y si haz de volver cansada, no importa, «regresa» aquí me tendrás y si ya no estoy encontraras los recuerdos.

jpm-am