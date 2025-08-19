Carolina Mejía llama a la conciliación política dominicana

Carolina Mejía.

SANTO DOMINGO.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó su apoyo a los recientes funcionarios designados por el presidente Luis Abinader.

“Estamos contentos deseándole a todos los incumbentes que tengan un buen desempeño en sus funciones y apostando a que eso será así”, señaló la dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sobre estas modificaciones en el Gobierno, recordó que el Presidente había anticipado que realizaría algunos movimientos con miras a un relanzamiento de la gestión. “

«Yo creo que sí, que nos hemos sentido muy confiados de la buena labor que van a hacer los nuevos funcionarios en sus nuevas responsabilidades, apostamos a eso”, afirmó al conversar con periodistas.

LLAMA A MANTENER LA CONCILIACION POLITICA

En cuanto a la controversia surgida tras las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien rechazó la posibilidad de un debate con Abinader alegando que sería “humillarlo”, la Alcaldesa llamó a mantener el respeto y la conciliación en el ámbito político.

“Ustedes saben que nosotros ejercemos política desde la conciliación y no desde el conflicto. Creo que todos nuestros expresidentes merecen ese respeto e igualmente nuestro propio presidente Luis Abinader. O sea que todo bien”, expresó.

an/am