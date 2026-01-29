Carlos Sarante y Edwarlin Reyes ganan protagonismo en LDF

SANTO DOMINGO- Carlos Sarante y Edwarlin Reyes están mostrando los frutos del arduo trabajo y empeño puesto en sus carreras, con notables aportes para sus clubes en la LDF y alta proyección de convertirse en jugadores preponderantes a nivel de selecciones.

Sarante y Reyes, que juegan para los equipos más ganadores de la LDF y tienen en común un enorme techo de crecimiento, explosionan sus talentos como grandes goleadores en la Liguilla.

Sarante, quien juega para el Atlético Pantoja, ha anotado en dos de los primeros tres cotejos de la primaria ronda de playoffs, siendo figura indiscutida en el sitial que ocupa la enseña aurimetilena.

“He trabajado muy duro para llegar aquí, y doy mucho crédito al juego en equipo con mis compañeros”, indica Sarante, líder goleador de Pantoja en el playoff.

Sarante (19 años) se destapó con la Copa LDF 2025, y ahora en el torneo liguero (seis dianas) comienza a consolidarse como bombardero confeso. Entre ambos tramos lleva nueve dianas.

“Mi enfoque está en ganar con el club y seguir creciendo para llegar a la tricolor Absoluta”, apuntaló.

Reyes, pieza valiosa en el engranaje de Cibao, ha explosionado en el campeonato LDF 2025-26, con seis anotaciones, incluyendo su reciente doblete ante el fornido Salcedo, para rescatar las castañas en un empate.

Reyes, de 21 años, y convocado por la selección de Mayores a finales del año pasado, apunta que tiene como objetivo fundamental llegar al máximo nivel.

“Tengo que mantenerme enfocado en seguir subiendo el nivel; para eso trabajo de manera incansable cada día”, puntualizó.

