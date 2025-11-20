CARD califica de desafortunada e innecesaria sentencia del TC

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó este jueves domo «desafortunada e innecesaria» la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las relaciones homosexuales entre miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la cual ha generado un amplio debate jurídico, social e institucional en el país.

Trajano Potentini, presidente del gremio, consideró que el máximo intérprete de la Carta Magna utilizó un test de constitucionalidad inaplicable para un ámbito que, por su naturaleza, responde a una mística de trabajo, disciplina y sujeción especial propia de los cuerpos castrenses y policiales.

ESTABLECE PRECEDENTE

Advirtió que la decisión no solo tiene repercusiones en el ordenamiento jurídico dominicano sino que también podría proyectarse internacionalmente por el precedente que establece en materia de despenalización de relaciones entre personas del mismo sexo en cuerpos castrenses, a la luz de elementos contemplados en los códigos de Justicia Militar y de Justicia Policial.

Potentini recordó que en el Derecho Constitucional existe la figura del estado de sujeción especial, que describe la condición en la que una persona, de manera voluntaria y con pleno conocimiento, se somete a un régimen disciplinario especial y particular al ingresar a instituciones como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

“Era innecesaria la decisión del Tribunal Constitucional. No había razón para evacuar una sentencia que afecta la filosofía, la esencia y la organización interna de cuerpos cuya función es asegurar el orden público y la defensa nacional”, dijo.

Indicó que el Colegio de Abogados reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y con la defensa del debido funcionamiento de las instituciones castrenses y policiales, fundamentales para la seguridad ciudadana.

