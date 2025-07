Caramelo revela cuánto le pagaba Telemundo “La casa de los famosos

Caramelo

Por Bárbara Sepúlveda Núñez

Con frases como “¡Qué película!”, “Nunca mejor que nadie, pero nadie mejor que yo” y “¡Hasta las vacas lloran!”, el creador de contenido Carlos Cruz, mejor conocido como Caramelo, conquistó a la audiencia de “La casa de los famosos All-Stars” y se consagró como el máximo ganador de la quinta temporada del famoso “reality show” que se transmitió por Telemundo.

En una conversación con su compatriota, la conductora Clarissa Molina, el dominicano compartió lo que vivió durante 119 días de convivencia.

Según contó, cuando se le hizo el acercamiento para formar parte del popular programa, pensó que su paso sería breve, pero que lo disfrutaría al máximo.

“Yo duro dos semanas nada más, haciendo par de cosas, y que me vean”, comentó durante el podcast “Claríssima”. Sin embargo, esas dos semanas se convirtieron en 17.

“Yo lo veía como vacaciones. Yo estaba loco porque ‘La Jefa’ dijera ‘quedan tres meses más’, pa’ seguir cobrando”, expresó entre risas.

El influencer se llevó el primer lugar y el maletín con $200,000 en efectivo.

“El gobierno se va a quedar con una moña bacana”, indicó al hablar sobre el pago de impuestos. “Yo decía: ‘cojan $100 y déjenme $100, que yo no tenía eso en el banco’. Me quitaron taxes, pero me quedé con una moña bacana”.

Cabe destacar que, a diferencia de otros formatos televisivos, en “La casa de los famosos” las celebridades cobran un sueldo semanal mientras dure su estancia. Esta cantidad se basa, mayormente, en su trayectoria y/o fama.

Según reveló la revista TV y Novelas, este sería el salario semanal de los mejores tres pagados de la edición “All-Stars”:

Laura Bozzo: $20 mil

Niurka Marcos $25 mil

Lupillo Rivera $30 mil

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni desmentida por la producción. Por otra parte, hay famosos que sí han revelado sus pagos, como fue el caso de Caramelo.

“Lo semanal que te daban, que decían que $5 mil, que $3 mil, ¿cuánto era?”, le preguntó Molina.

“El que ganaba menos allí adentro era yo; eran $5,000 que me daban”, reveló el dominicano, quien cobró un total de $85,000 tras 17 semanas de competencia.