Capacitan técnicos participarán en los Juegos Centroamericanos

Bernardo –Tony- Mesa se dirige a los participantes en el curso de skateboarding, acompañado del instructor Alejandro Romero y Manuel de Jesús.

SANTO DOMINGO.- El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó abierto el curso técnico para jueces de skateboarding, una iniciativa que forma parte de su programa de capacitación y fortalecimiento del talento con miras a la celebración del certamen regional.

La jornada formativa, que se desarrolla desde este jueves y hasta el sábado, tiene como instructor al técnico de Colombia, Alejandro Romero, de la Federación Colombiana de Patinaje.

El director técnico de los Juegos, Bernardo Mesa, resaltó la relevancia del skateboarding dentro del movimiento olímpico y su impacto en el crecimiento institucional del patinaje.

“Yo soy partidario de una cosa: el skateboarding es en este momento la representación del patinaje en el nivel olímpico. Es decir, que eso le da la categoría de federación olímpica a la Federación Dominicana de Patinaje”, señaló Mesa. “Lo que quiere decir que ustedes son la expresión más importante del deporte dentro de esa misma organización”.

“En la medida que tengamos una capacidad instalada de técnicos, vamos a seguir creciendo. Podemos tener muchos atletas, si no tenemos técnicos, no tenemos juzgamiento, no somos nada. Este curso es un paso de avance”, señaló.

El director técnico de la Federación Dominicana de Patinaje, Manuel de Jesús, destacó que el objetivo principal del curso es “determinar las personas que van a cumplir la cuota de oficiales técnicos nacionales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

Agradeció la presencia de los participantes por colaborar en complementar el crecimiento del skateboarding, una de las tres disciplinas que componen el patinaje en este evento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, expresó De Jesús.

Resaltó el desarrollo sostenido de esta disciplina en el país y las inversiones que se realizan para su fortalecimiento. “Este es un deporte que va en evolución constante. Ya ustedes han visto cómo se ha manifestado eso en cuanto a infraestructura”, dijo.

El patinaje de velocidad va a contar con un escenario “de último nivel”.

Mesa también valoró la cooperación de Colombia para el desarrollo de esta disciplina en el país. En ese sentido se hicieron los esfuerzos para que el skateboarding esté presente en los Juegos y “hemos tenido un apoyo total, tengo que decirlo aquí, de la hermana Colombia. Nos están ayudando con la construcción del skatepark, con la promoción y capacitación de nuestros técnicos y eso nos está fortaleciendo”.

El técnico de la Federación Colombiana de Patinaje, Alejandro Romero, explicó que el programa formativo abarcará los principales aspectos reglamentarios y metodológicos de la disciplina.

“Se trabajará en la capacitación, digamos, desde lo más básico hasta lo más complejo, en los casos más complejos que nos vamos a encontrar en un evento de skateboarding”, puntualizó.

of-am