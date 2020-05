Cantante Manny Cruz anuncia nuevo álbum “Bailando Contigo”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Bailando Contigo”, segundo álbum del cantante Manny Cruz y que lleva más de un año produciendo, será estrenado este miércoles, informó la oficina del artista. Será a través de todas las plataformas digitales.

Esta nueva producción cuenta con un total de 9 canciones, de las cuales 7 son merengues, entre las que se encuentran “Bailando Contigo”, “En Esta Navidad”, “15 Primaveras”, “Dime Que Si” Remix ft. Ilegales, “Marido y Mujer” ft. León Yamil (Be Crazy), “No Me Lo Creo” ft. Eddy Herrera y “Deja Vu” originalmente interpretada por Shakira y Prince Royce en bachata y la cual es co autoría de Cruz. Además cuenta con las versiones pop de “Bailando Contigo” y “En Esta Navidad”.

El disco tiene arreglos de Antonio González, Richy Rojas y Edwin García, con quienes ha venido trabajando desde hace unos años. “Me llena de mucha alegría aportar mi granito de arena con este álbum a la historia de nuestro tan apreciado género el merengue y espero poder llevar un poco de alegría a cada persona que lo escuche”, expresó Manny.

La producción estará disponible en todas las plataformas digitales, gracias a la colaboración de su equipo de trabajo integrado por La Oreja Media Group y Focus Entertainment, responsables de la distribución y difusión de toda la música del artista.

Durante los dos últimos años, tras el gran éxito de “Sabes Enamorarme”, Manny se ha popularizado como uno de los relevos del merengue, conquistando los primeros lugares en las emisoras radiales y teniendo presencia en los principales Playlists de música tropical del mundo.

Ha logrado, además, una colaboración internacional con Elvis Crespo en “Imaginarme Sin Ti”, canción que ha sido todo un éxito en varios países desde su estreno en marzo de este año.

of-am