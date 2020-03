Candidato a alcalde SDO advierte se debe respetar el voto del pueblo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El candidato a la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste por el Partido Fuerza del Pueblo, Francisco Luciano advirtió que la Junta Central Electoral debe hacer lo posible por garantizar que en las próximas elecciones se respete el voto del pueblo.

A su juicio, hay dos grandes mentiras que han querido construir, una de las cuales es “que el poder no se desafía” y la otra que “el Gobierno no pierde”. Indicó que se debe recordar que las revoluciones que terminan imperios siempre se originan en el pueblo, el cual no debe ser subestimado como tampoco debe ocurrir “con esos jóvenes que están protestando de manera espontánea”.

Por otra parte, Luciano dijo que entre las propuestas incluídas en su plan de trabajo para Santo Domingo Oeste figuran: poner orden el municipio, dotarlo de una herramienta de desarrollo, atacar sus problemas fundamentales y promover un pacto entre el empresariado, el comercio y las instituciones del gobierno central para que las nuevas plazas de empleo sean para los habitantes del municipio.

Dijo que sacará provecho de lo que tiene esta zpma. emtre ellos sus atractivos turísticos, como son las ruinas coloniales y la playa Manresa. a la cual van tortugas blancas a desovar.

Luciano emitió estos criterios al ser entrevistado por los comunicadores Francis Pérez, Oneulin Cáceres, Alfredo De La Cruz, Rodolfo Santos y Víctor Peña. en el programa “Debates de Ideas” que se transmite por el canal Hilando Fino TV.

A su juicio, el actual alcalde de SDO, Francisco Peña, no planifica y trata de engañar a los munícipes con estrategias populistas como pararse en un colmado a “pagar cuentas con el dinero del pueblo”.

