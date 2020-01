Cancún inicia el 2020 con mejor oupación que Punta Cana

Punta Cana.

MEXICO.- La ocupación hotelera en Cancún arrancó el año 2020 con un promedio de 83.1 por ciento de ocupación hotelera, 2.4 puntos más que en el 2018, según el Director de Turismo municipal, Francisco López Reyes, mientras su mayor destino caribeño rival, Punta Cana (en Reoública Dominicana), comenzó enero con peor ocupación respecto a las mismas fechas de hace un año.

El gobierno de Quintana Roo, donde se ubica Cancún y Riviera Maya, anticipó que serán más de un millón 379 mil turistas los que llegarán al Caribe mexicano en esta temporada vacacional de invierno, que contempla del 21 de diciembre al 7 de enero del 2020, dejando atrás la crisis que provocó el arribo masivo de sargazo, que se tradujo en un retroceso de cuatro meses seguidos en la llegada de extranjeros al principal aeropuerto del destino.

En contraste, y por pagar aún los efectos de la campaña infundada contra Punta Cana, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), Paola Rainieri, aseguró que “para estas fechas, la tasa de ocupación está bien, no como las del año pasado, pero se mantienen altas”.

“Según los reportes que me han llegado, hay algunos hoteles que están totalmente llenos y otros no tanto”, sostuvo, puntualizando que aunque los números son muy variables, la tasa de ocupación hotelera en el país, para estas fechas, está alrededor de un 75%.

Rainieri, según Listín Diario, explicó que debido a las tarifas reducidas de algunos complejos hoteleros, la dinamización de los hoteles se ha evidenciado en algunas zonas. Al mismo tiempo, indicó que las llegadas de los turistas han comenzado a aumentar, sin embargo, no con el ritmo que se tenía antes de la crisis.

Como reveló arecoa.com, la industria turística dominicana afronta también un difícil primer trimestre del próximo año 2020, según coincidieron en anunciar tanto la mayor figura del turismo nacional, Frank Rainieri, como la principal personalidad latinoamericana de la industria, Alex Zozaya (Difícil primer trimestre de 2020 afronta el turismo dominicano).

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, pionero del mayor destino del país, retrasó a abril la recuperación de los niveles de viajeros a República Dominicana, a causa del impacto en las reservas de la campaña infundada contra el destino por parte de medios de comunicación estadounidenses.

Anteriormente, Alex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group (ALG), había vaticinado una bajada en la tarifa media diaria hasta julio de 2020 en República Dominicana, según recogió el periódico turístico líder multilatino, REPORTUR.mx (Zozaya anticipa tarifas bajando hasta julio de 2020 en México y RD)

“Habrá una disminución en el primer semestre de 2020. La tarifa media diaria bajará en México y República Dominicana hasta la primera mitad de 2020. Aunque en la segunda mitad del año, se prevé que la situación mejore”, había indicado Zozaya, quien está al frente del mayor emisor de turistas de Estados Unidos, y de la mayor cadena de República Dominicana junto a Bahia Principe.

Zozaya, para otros mercados del Caribe, no obstante, no espera una disminución, o al menos no tan acentuada, como en la del mercado mexicano y dominicano, para una región en la que AMResorts lidera junto a Meliá y Riu el número de cuartos hoteleros.

Cancún superó a Punta Cana y alcanzó 6 millones 150 mil visitantes y se ubicó como la quinta más visitada de América, según el estudio ‘Top 100 City Destinations 2019 Edition’, realizado por la agencia de investigación de mercado Euromonitor International (El Top 10 de destinos americanos más visitados deja a Cancún quinta).

Al analizar los datos por cantidad de arribos, Cancún registró en 2019 un incremento de 1.8%, con lo que alcanzó los 6 millones 150 mil y quedó colocada en el quinto escalón detrás de New York, Miami, Los Ángeles y Las Vegas. El destino ocupa el lugar número 40 de las 100 ciudades más visitadas del mundo. Sin embargo, en 2018, la ciudad fue la número 36 de las 100 más visitadas, por lo que su descenso este año fue de cuatro lugares.

En en República Dominicana, las trece grandes cadenas hoteleras se unieron para defender la reputación de Punta Cana con un compromiso conjunto de estándares de seguridad y pautas de seguridad para más de sus 50 resorts en el destino ya cuenta con un sello denominado ‘Punta Cana Promise’ y con 8 puntos principales (Las 13 grandes hoteleras en RD relanzan Punta Cana con un plan).

Las trece grandes cadenas que han impulsado esta iniciativa, como reveló arecoa.com, son AMResorts, Bahía Príncipe, Meliá, Riu, Palladium, Iberostar, Majestic, Princess, H10, Catalonia, Excellence, Sirenis y Whala, de modo que solo Barceló ha quedado fuera de ella de entre las que más presencia tiene en República Dominicana. (Reportur.com).

JPM