Canciller planta por 5ta vez a los diputados para tratar tema Haití

Cámara de Diputados dominicana.

SANTO DOMINGO.- El canciller Roberto Alvarez dejó plantados este jueves por quinta vez a 43 diputados que le convocaron para que explicara a las comisiones de Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores y de Asuntos Fronterizos de la Cámara Baja asuntos relacionados con la crisis diplomática entre República Dominicana y Haití.

Alfredo Pacheco, presidente del hemiciclo, dijo que los legisladores invitarán por sexta vez al funcionario y advirtió que si no asiste, en su contra serán tomadas medidas usando los mecanismos constitucionales a su alcance.

DEJAR DE LADO AMISTAD Y MILITANCIA POLITICA

Pacheco dijo que independientemente de que entre él y el Canciller exista una amistad y pertenezcan al mismo partido, desde el Poder Legislativo se debe hacer un ejercicio de responsabilidad.

«Esta reunión con el señor Canciller por diversas razones es la quinta vez que se pospone y por eso nosotros hoy dimos el frente y lo saben los colegas de las diferentes comisiones que se han hecho varias convocatorias», señaló.

Explicó que no fue sino a las 11:00 de la noche de este miércoles cuando Álvarez le informó que no podría atender a la convocatoria que para este jueves le hizo la Cámara de Diputados, y que él (Pacheco) le respondió que esas no eran horas ofrecer esa información.

SITUACION HAITI NO HA SIDO FACIL

El Presidente de la Cámara Baja reconoció que la situación en la frontera no ha sido la más fácil, pero aclaró que es el Congreso Nacional quien está está pidiendo cuentas sobre el particular, a lo cual tiene derecho constitucional d

an/am-sp