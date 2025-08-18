Campaña Superintendencia de Bancos contra fraudes digitales

Superintendencia de Bancos

SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) presentó la campaña “Verifica primero, protege tus datos”, con el fin de orientar a la población para prevenir fraudes digitales.

El ente supervisor y su Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) implementan desde el 5 de agosto último la primera fase de la iniciativa denominada “Anzuelo”.

Esta consiste en copiar el modo de operación de los “hackers”, con el envío masivo de mensajes de texto (SMS) y correos electrónicos, así como la colocación de afiches con códigos QR en diferentes localidades.

Mediante estos mensajes, solicitan a las personas que accedan a enlaces con la promesa de aprovechar oportunidades atractivas y ofertas de productos financieros, entre otras tácticas de uso común entre los ciberdelincuentes.

Al hacer clic en los enlaces, quienes caen en el “Anzuelo”, son redirigidos a un mensaje educativo de la SB y ProUsuario.

ACERCARSE A LOS MÁS VULNERABLES

Mediante esta estrategia, la institución busca llegar a las personas más vulnerables a caer en este tipo de estafas, facilitándoles técnicas para identificar estos mensajes maliciosos.

Hasta la fecha, 4,114 usuarios accedieron al enlace de correo electrónico, 3,616 a través de los mensajes de texto y 152 escanearon los códigos QR de los afiches

“Esto confirma una vez más la facilidad con la que muchas personas inclinadas por el miedo o desconocimiento pueden dar acceso a sus datos personales y financieros”, explicó Natalia Sánchez, directora de ProUsuario.

SUGERENCIAS A LA POBLACIÓN

Sánchez pidió a la población no entrar en enlaces dudosos, y contactar a su entidad financiera en las páginas, correos y teléfonos oficiales para cerciorarse de la veracidad del contacto.

Ante cualquier situación sospechosa, sugirió que cambien sus contraseñas.

