Caminar sobre la cuerda floja o por el filo de la navaja

En el año 2001, me vino la idea de realizar un concurso de pintura entre jóvenes artistas. El tema sería exaltar los valores patrios. El jurado estaba compuesto por Ramiro Matos (único jefe militar con trayectoria artística), Laura Gil (experta en historia del arte y magnífica curadora), Miguel Otero y José Ramón Mesa (destacados marchantes de arte dominicanos), un servidor, y como notario público fungió el prestigioso abogado y amigo Virgilio Pou de Castro.

Aunque en el año 1996 le pedí a mi primo Hipólito Mejía que me presentara con el entonces candidato a la presidencia José Francisco Peña Gómez (con quien cultivé una corta pero enriquecedora amistad), en el año 2000 no pude complacer a mi primo y acompañarlo en su candidatura, ya que el doctor Balaguer (estableciendo un récord) volvió a ser candidato y mi familia tenía una relación de lealtad con él. Por lo que tuve que conformarme con ser director de arte y cultura de las fuerzas armadas, que son para mí un hábitat natural.

Se imaginarán ustedes lo distante que estaban las preferencias entre el general Ramiro Matos y la exquisita amiga Laura Gil (los otros catadores tenían menos pasiones).

A lo que contestó:Acepté, y a las ocho del día siguiente llegó a la oficina con su obra y ojeras como evidencia de que no había dormido.

Decidimos invitar a la fiesta donde el presidente entregaría los premios a los finalistas y dos invitados de cada uno. Al llamar al joven que entregó tarde, para darle la noticia, me dijo que tenía dos tías monjas que les encantaría ir y que no podía dejar a sus padres y hermanos. Me pareció una buena actitud y decidí asignar una mesa de ocho para esa familia.