Cambios en la forma de saludarse

EL AUTOR es servidor de la carrera diplomática y consular . Reside en Santo Domingo

En una reunión entre amigos surgió el tema de las costumbres de saludarse antes de la pandemia aún sin conocerse con una simple presentación, besos en las mejillas, apretón de manos y abrazos, algo que ha cambiado para siempre.

Todo esto surge después de ver los saludos a la llegada de los colegas con los puños, algunos con besos, y expresiones de estoy vacunado ya tengo las tres dosis, van a quitaran el toque de queda, como quien dice no hay peligro.

Lo que se ha implementado es cambiar esas costumbres y hacerlo de otra forma, besos al aire, chocar los codos, dar pie con pie, puños con puños pues la pandemia ha provocado esos cambios y se quedarán para siempre, pues el contacto entre las manos o entre los rostros es un camino para que el virus pasa de un cuerpo a otro.

La iglesia ha recomendado evitar el contacto físico a la hora de dar la paz en la misa. El epidemiólogo Anthony Fauci, principal responsable científico del control de la pandemia en EE.UU, dijo que no es una buena idea que las personas vuelvan a darse la mano. Hay otras modalidades elegantes como colocarse la mano en el pecho o hacer una pequeña inclinación de cabeza. Y en esta semana ha alertado de que los contagios siguen siendo elevados en Estados Unidos.

Y Según estudio realizado en el 2014 por la Universidad de Aberystwyth (Reino Unido) que estudia la transmisión de la bacteria, el citado choque de puños se considera la forma más higiénica de saludar.

Y es por eso que se está sustituyendo el habitual apretón de mano por una sonrisa, mirar y sonreír durante un segundo más y no colocar tu mano en la persona cercana es también una opción o una nueva forma de saludar, pues cada vez que damos la mano a alguien o tocamos una puerta somos potenciales eslabones en la cadena de transmisión.

Los habitantes de Wuhan, en China, fueron los primeros en enfrentarse a la enfermedad, así que no es de extrañar que también hayan promovido sus propios saludos, como forma humorística de enfrentarse a las preocupaciones y a las alertas públicas.

El saludo, que consiste en tocarse con los pies, se ha movido en muchos videos humorísticos ayudando a recordar que es mejor mantener algunas distancias. En otros países como la India se han popularizado otros videos en los que se hace humor a partir de la extrañeza que puede provocar el dejar de estrechar manos y abrazar a gente a la que apreciamos, donde se recuerda que es mejor ser cautos durante un tiempo.

El cambiar la forma de los saludos no cambiará el fondo, seguirá siendo una forma de reconocimiento y de afecto del otro, pero es mejor adaptarse a esas formas nuevas, y si ya no hay toque de queda no quiere decir que no estamos en la vulnerabilidad de contraer el virus.

JPM-am

