Cambio atrevido e insensato (OPINION)

Cambiar el nombre de Juan Bosch a la avenida Circunvalación Santo Domingo para ponerle el de José Francisco Peña Gómez fue algo atrevido e insensato, una demostración de ignorancia, un atropello y una falta de respeto.

Pero ¿qué se puede esperar de una parcela de personajes como Alfredo Pacheco, presidente de la Camara de Diputados, quien no deja sus orígenes de tirapiedra y de Ricardo de los Santos, un presidente del Senado que pertenece a un grupo choferil que más bien es una banda criminal?.

Nada bueno se puede esperar de estos personajes sin formación intelectual ni conocimientos históricos, cuyo único papel en la vida fue apoyar a un candidato que llegó a Presidente por obra y gracia del Covid y cuyo único papel en la vida fue oponerse a que Leonel Fernández fuera el candidato del PLD, lo cual trajo como consecuencia la división y la salida del poder de miles de compañeros?.

No se le puede pedir peras al olmo. Pacheco no entiende cómo lo interpretará la historia, porque no sabe nada de eso. No estamos en los tiempos de conchoprimo. Sobre el presidente del Senado, el pobre, no entraremos en consideraciones, pues no se gastan salvas en garza y no merece nuestra mención.