Cámara Baja de EEUU aprueba publicar archivos caso Epstein

Los correos electrónicos de Epstein sugieren que Trump sabía sobre su conducta sexual.



La Cámara de Representantes aprobó, con 427 votos a favor, el proyecto de ley que busca la publicación de los archivos relacionados con el caso del agresor sexual convicto Jeffrey Epstein.

Trump afirmó el lunes que daría su firma en caso de que la propuesta, que pasa ahora al Senado, llegue a su escritorio.

La pregunta no era si la Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein saldría este martes adelante en la Cámara de Representantes, sino cuánto apoyo republicano recibiría la norma, que exige al Departamento de Justicia la desclasificación de los documentos relativos al caso del millonario pederasta tras varios meses de negativas a difundirlos por parte de Donald Trump y su Administración.

También quedó por resolver, una vez hubo superado ese primer trámite, la incógnita de si recibirá zancadillas en su camino a través del Senado hasta la mesa del presidente de Estados Unidos, que ha prometido que la firmará.

La respuesta a la primera pregunta fue: todos menos uno, Clay Higgins, representante republicano por Luisiana y político leal a Trump. ¿Y la explicación a ese apoyo aplastante? Tras semanas de presiones en sentido contrario, el presidente, que durante 15 años fue amigo de Epstein, dio permiso el domingo pasado a los congresistas de su partido para que votaran en favor de la ley.

Aunque no fue tan lejos como podría: está en su mano ordenar la divulgación sin necesidad del permiso del Capitolio de esos archivos, pero ha preferido no hacerlo.

Estos podrían desvelar la implicación en la red de tráfico sexual del pederasta de decenas de hombres ricos e influyentes, así como la complicidad de instituciones financieras e instancias judiciales o los fallos de las autoridades que lo dejaron actuar impunemente.