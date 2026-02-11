Califica desfalco SENASA como un crimen de lesa humanidad

Joel Rodríguez

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Afiliados de la Seguridad Social (Asonafiss) respaldó la decisión de los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por ratificar la prisión preventiva a todos los imputados que están presos por el desfalco realizado en la ARS estatal, que involucra la astronómica suma superior a los RD$15,900 millones de pesos.

Joel Rodríguez, director ejecutivo de Asonafiss, solicitó al Ministerio Público ampliar y profundizar las investigaciones, para que sean incluidas las unidades de atención primaria, clínicas, médicos, laboratorios y la red de farmacias que participaron en la trama que le habría costado la vida de miles de dominicanos y otros afiliados que empeoraron su cuadro clínico, mientras el Dr. Hazim y todos los involucrados exhiben un nivel de vida de opulencia exorbitante.

Asonafiss manifiestó que el caso de Senasa es el mayor entramado de corrupción registrado en el sector salud, por lo que solicitó al Ministerio Público no acordar impunidad con los acusados que, no solo deben devolver el dinero robado, sino también que tienen que pagar en la cárcel los hechos cometidos.

La organización lamenta que los encartados presuntamente se confabularan para robar el dinero de la salud a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, especialmente el régimen subsidiado.

La entidad cívica informó que en los próximos días presentará una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra algunos de los involucrados en este bochornoso y dantesco caso de corrupción, que ha recibido el calificativo de crimen de lesa humanidad.

«No queremos acuerdos sin cárcel, la salud del pueblo no se negocia», advirtió Rodríguez, quien expresó que mediante la resolución 619-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social se autorizó al IDOPPRIL seis millones de pesos a la ARS estatal para cubrir el déficit y problemas financieros en esa institución.

«Osea, el Estado sabía la situación financiera del Senasa, incluso esos fondos beneficiaron a las ARS privadas», cometó.

También el presidente de Asonafiss sostuvo que resulta sospechoso que el Colegio Médico se haya mantenido en silencio frente al lametable caso Senasa.

Sobre la multa que le impuso la Sisaril a la ARS APS por incumplir protocolos de afiliación, Rodríguez dijo que Asonafiss desconoce qué ha pasado con esa sanción, manifestando que el que viole los procesos debe tener régimen de consecuencia.

Ante esta situación, el presidente del gremio solicitó de manera integral la modificación de la ley 87-01 de Seguridad Social y que las entidades que deben regular el sistema tengan una mayor vigilancia con respecto al deterioro financiero y trabas que hoy reciben los afiliados al sistema público y privado de salud.

