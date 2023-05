Caída de los precios (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

El hablar, escribir, comentar o simplemente reflexionar en los medios de comunicación sobre el tema de los precios de bienes y servicios y más aún cuando estos se refieren a los productos de primera necesidad que afectan directamente a la población vulnerable o al ciudadano de a pie, realmente es una perturbación para cualquier gestión de gobierno.

Sin lugar a dudas, este tópico preocupa a cualquier administración gubernamental ya que el mismo afecta de forma directa el tejido social más necesitado y el mismo envuelve un alto costo político.

Consciente de ello, el gobierno dominicano que preside el ciudadano presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, a diario muestra gran preocupación cuando se escenifica un evento de conflagración entre naciones, enfermedades, crisis financiera a nivel internacional que pueda afectar el poder adquisitivo de todos los dominicanos.

Mucho más cuando se trata de subidas de precios que no es de índole monetario local, sino el resultado de variables exógenas y por ende incontrolables, pues estos aumentos de precios caen en el ámbito o en un terreno donde casi el gobierno no puede paliar, ya que cuando esto sucede los altos precios de factura externa tienen un alto componente no manejable, por no estar bajo el control de las autoridades locales.

Hoy, el Banco Central de la República Dominicana, ha hecho un esfuerzo extraordinario a través de su política monetaria, así como también el Ministerio de Hacienda ha hecho lo propio, para que el gasto público no exceda a niveles que pueda afectar directamente la canasta familiar.

De ahí que el órgano emisor, aplicando su política de mercado abierto, al mantener una tasa de interés monetaria que no estimula la demanda excesiva, ha podido doblegar significativamente los precios, pues ésta con un tope de 8.50% ha influido para que los precios hayan caído en pasado mes de abril a tan solo 0.24% e interanual a 5.16%, cuando la misma se colocaba en los peores momentos post pandemia por encima de 9%.

Como se advierte, ahora la inflación se acerca a la meta de de 4+-1%, lo que habla muy bien de las ejecutorias del órgano rector de la política monetaria y financiera de la nación dominicana.

Por igual, el Ministerio de Hacienda, rector de la política fiscal, también se ha empleado a fondo para que los gastos públicos no se salgan del molde que garantiza la estabilidad fiscal, al disminuir significativamente el nivel del déficit, al extremo de que hoy éste se encuentra por debajo del 1% respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Pero detrás de ello, se encuentra el presidente de todos los dominicanos, Luis Rodolfo Abinader Corona, respetuoso de la autonomía del Banco Central y de las ejecutorias mismas del Ministerio de Hacienda, para que estas entidades públicas puedan aplicar sus respectivas políticas con toda libertad en sus correspondientes ámbitos, sin influir políticamente en sus acciones fiscales y monetarias.

Recientemente, el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, dispuso la rebaja de los precios de la mayoría de los combustibles, para la semana del 13 al 19 de lo corriente. RD$2.00 la gasolina Premium y un RD$1.00 la regular, gasoil optimo RD$2.00, mientras el Gas Licuado de Petróleo disminuye en RD$3.00 el galón, en tanto el Kerosene disminuye RD$13.00 pesos y el Fuel Oil baja RD$5.50.

Mientras eso sucede en el lar nativo, conforme la edición más reciente del Informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial, se prevé que este año el ritmo de descenso de los precios de los productos básicos a nivel mundial será el más acelerado desde el inicio de la pandemia Covid-19.

Se prevé que los precios de los alimentos caerán un 8% en 2023, las caídas más altas desde 1975.

Además, desde febrero de este año, los precios de los alimentos se ubican en un 20% en todo el mundo, el porcentaje más alto de las últimas dos décadas.

Dicho informe, a pesar del análisis de la disminución de los precios en términos reales, los alimentos seguirán manteniéndose en uno de los niveles más altos de las últimas cinco décadas, por lo que se recomienda que los gobiernos deben evitar aplicar restricciones comerciales, en cambio proteger a los ciudadanos más pobres mediante programas de apoyo a los ingresos, en lugar de establecer controles de precios.

Según las proyecciones del Banco Mundial, en general se prevé que en 2023, los precios de los productos básicos disminuirán un 21% respecto al año pasado.

Según las proyecciones, los precios de la energía caerán un 26% y el precio del petróleo crudo alcanzará un promedio de US$84.00 el barril, un 16% menos que el promedio de 2022.

Se prevé que los precios del gas natural de Europa y Estados Unidos se reducirán a la mitad entre 2022 y 2023, mientras que los precios del Carbón disminuirán un 42% en 2023.

Asimismo, los precios de los fertilizantes conforme las proyecciones disminuirán un 37%, lo que representa la mayor baja anual desde 1974.

En realidad, a la luz de las últimas proyecciones del Banco Mundial como de otros organismos internacionales de financiamiento, la situación de los precios para el presente año es halagüeña lo que colocará al gobierno dominicano en una situación más cómoda, permitiéndole llevar más alivio a la población de a pie.

Los precios exorbitantes, poco manejables a nivel local, muchos de ellos de factura internacional, son un dolor de cabeza para cualquier administración gubernamental y más para un gobierno de mucha sensibilidad o preocupación social, como lo es el gobierno del presidente Abinader que se caracteriza hasta la saciedad por la búsqueda incansable del bienestar del pueblo dominicano.

Gracias a los esfuerzos que despliega el gobierno dominicano la situación inflacionaria del país es envidiable respecto a muchos países de la región, inclusive en relación a la inflación de los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta última nación a través del Federal Reserve Bank of New York o banco central de esa nación, ha tenido que aumentar su tasa de política monetaria de referencia de 4.75% a 5% porque aun su tasa de inflación se mantiene en 4.9%, la interanual acumulada en 2.2% y la subyacente en 5.5%.

De manera que las autoridades dominicanas han sido responsables y muy efectivas con miras a mantener los precios estables, lo que ha garantizado la paz social en el país.

