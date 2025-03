Caen paradigmas y se privilegia Punta Catalina

Hay que estar muy atentos a los acontecimientos mundiales a partir de la instalación de Donald Trump en el poder en USA, porque están cayendo paradigmas generalmente aceptados allá y aquí.

Es la constante de los pasados gobiernos dominicanos mantenerse en seguimiento de corrientes generalmente aceptadas a nivel mundial relacionadas con el desarrollo económico casi todas provenientes de USA o de este lado occidental del mundo, cuando muchas veces lo que conviene localmente es buscar respuestas pragmáticas que se acomoden a nuestras propias condiciones.

–Energía Renovable NO Responde a la Hora de Incrementar Producción

El secretario de Energía de USA, Chris Wrigt, explicó en términos convincentes por qué es una ilusión realizar un cambio dramático del curso que lleva el uso cada vez más extendido del gas natural como soporte principal de la producción energética en su país.

Como aquí acontece lo mismo, al tiempo que adoptamos a pie juntillas la estrategia de USA de ir sustituyendo para el futuro fuentes tradicionales de generación por renovables, vale la pena tomemos en cuenta este cambio substancial de estrategia de la administración Trump.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cargó duramente contra «las políticas irracionales y casi religiosas sobre el cambio climático» que según él impuso el anterior gobierno de Joe Biden, y subrayó la dificultad de reemplazar la energía fósil por las renovables.

«Sencillamente, no hay forma física de que el viento, la (energía) solar y las baterías puedan reemplazar los múltiples usos del gas natural», dijo Wright en el congreso sobre energías CERAWeek desarrollado en Houston y que recoge la cadena CNBC.

La Administración Trump -dijo Wright- «tratará el cambio climático como lo que es: un fenómeno físico colateral a la construcción del mundo moderno», y lamentó que el gobierno anterior de Joe Biden haya impuesto «sacrificios sin fin a los ciudadanos» con sus planteamientos climáticos.

Las políticas demócratas han sido «económicamente destructivas para nuestras empresas y políticamente polarizadoras», insistió, ahondando así en una de las rupturas que ha supuesto el nuevo gobierno republicano, que ya ha anunciado su salida de los Acuerdos climáticos de París.





Nueva Punta Catalina

Desde que se decidió erigir la primera central con dos unidades de generación de 350 megavatios cada una alimentadas a carbón en Punta Catalina, provincia Peravia, se proyectó dejar espacio para replicar espacio allí mismo para replicar otro parque generador con igual capacidad.

Varias razones sustentaban esta decisión del Estado, y la primera de ellas es que el país ha acumulado un enorme déficit que supera los 2,000 megavatios en oferta energética que todavía se mantiene. Y la segunda que la enorme inversión en Punta Catalina reduciría de un 30 a 50% replicar un nuevo parque generador de igual capacidad, por las partes comunes facilitarían esto último. Por eso se ordenaron diseños y levantar presupuesto para dejar sobre la mesa la opción.

Fiebre aviar

Otro paradigma, también de efecto local, es el de que la fiebre aviar está ausente del país y quizá eso explique el ritmo de crecimiento del sector avícola nacional.

Pues no es así, pues sostiene el veterinario Radamés Silverio, exdirector por muchos años en los gobiernos peledeistas del Consejo Nacional de Producción Avícola y Pecuario (CONAPROPE) que hace 8 años se localizó y diagnosticó la gripe aviar en el país y que, a pesar de ello, los granjeros nacionales han sabido lidiar con la enfermedad y duplicar la producción.

La gripe aviar afecta la producción y rentabilidad de las granjas avícolas extensivas de USA y los países desarrollados y se prefiere erradicar sacrificando millones de aves para dar paso a nuevas parvadas libres de ese mal.

Aquí creíamos que sólo importaciones o aves migratorias podían traer el virus. Pero está aquí y por razones quizá de clima y habilidades propias de nuestros granjeros, principalmente los medianos y grandes, se convive con ella. Los verdaderamente adectados son los pequeños que no pueden resistir los porcentajes de muertes de sus parvadas.

Silverio asegura que no está demostrado la fiebre aviar afecte a humanos, y que por eso se come dos huevos diarios y come carne de pollo sin reparar en consecuencias. Igual yo.

