Cabral afirma que buscaría los votos para la reelección de Danilo Medina

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La secretaria de Organización del PLD, Miriam Cabral, dijo que estaría dispuesta a buscar los votos necesarios para la reforma de la Constitución en caso de que se someta algún proyecto en ese sentido y permitir la repostulación del presidente Danilo Medina a optar por otro mandato.

“De verdad que no conozco el proyecto aún. No he tenido el honor y el privilegio de que llegue a mis manos. Pero lo que sí le puedo asegurar y confesar es que si llega haré todo lo posible para que sea aprobado con la mayor cantidad de votos posibles”, reconoció la diputada y figuras clave de los seguidores de Medina en el Congreso Nacional, durante una rueda de prensa en su despacho.

Varios legisladores del oficialismo y de la oposición han reconocido que existen intenciones de reformar la Constitución para permitir la reelección del presidente Medina.