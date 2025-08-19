Buscan en Haití una transición equilibrada e inclusiva

PUERTO PRINCIPE, 19 ago.- Actores de la vida política de Haití buscan hoy una transición equilibrada e inclusiva por lo que firmaron un convenio que podría evitar un caos en la nación antillana en febrero venidero.

Este tratado fue rubricado por representantes de la vida política, la sociedad civil, el sector campesino, las comunidades religiosas, la juventud, el segmento privado y la diáspora haitiana.

El mismo nació después de varios meses de consulta y fue denominado Acuerdo del 14 de agosto. Dicho documento, «es un mecanismo de transición destinado a evitar cualquier ruptura institucional al final del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) el 7 de febrero de 2026».

Según el diario digital Gazette Haiti News, el diálogo se llevó a cabo incluso entre fuerzas que no pocas veces rivalizaron en el pasado, también participaron organizaciones de agricultores de los diez departamentos del país, líderes comunitarios, representantes de la juventud y profesionales de la diáspora.

Todos convergieron hacia un objetivo común: sentar las bases de un gobierno de transición equilibrado e inclusivo capaz de garantizar la estabilidad y prepararse para el futuro.

Con un ejecutivo bicéfalo compuesto por un presidente y un primer ministro. Esta arquitectura tiene como enfoque central distribuir responsabilidades y evitar la concentración de poder en manos de una sola figura.

Esta elección -puntualiza el rotativo- es esencial para fortalecer la transparencia y garantizar la gobernanza colegiada.

El Acuerdo del 14 de agosto orienta celebrar congresos departamentales, de ahí serán nombrados 33 delegados, tres por departamento, quienes integraran la Asamblea Ciudadana de Transición (ACT) .

Este nuevo aparato tendrá la prerrogativa de elegir al Presidente de la Transición entre personalidades de siete sectores clave: sociedad civil organizada, academia, religiones y espiritualidades, la diáspora, el sector privado, movimientos juveniles y ciudadanos, así como mujeres líderes.

Una vez elegido, el presidente de la Transición propondrá al ACT una lista de cinco nombres para el cargo de Primer Ministro.

La Asamblea, con total independencia, seleccionará a la persona que se considere más adecuada para dirigir la acción del gobierno.

El futuro jefe de gobierno se encargará de restablecer la seguridad, reactivar la economía apoyando especialmente a las pequeñas y medianas empresas y preparar las próximas elecciones nacionales.

mem/joe