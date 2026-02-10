BRUSELAS: Pide ayuda UE para «reformar» las Naciones Unidas

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, se dirige al Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo (Francia). - DAINA LE LARDIC

BRUSELAS, 10 Feb.- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, ha pedido a la Unión Europea que ayude a «reformar», «mejorar» y «hacer más eficiente» a Naciones Unidas, a la vez que le ha instado a organizar una «alianza interregional» para proteger y defender la Carta de la organización dirigida por Antonio Guterres y que establece las normas del sistema internacional basado en reglas.

En una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) este martes, la también exministra de Exteriores alemana ha reivindicado la necesidad de que «Europa defienda a Naciones Unidas» porque en el contexto internacional actual «el mundo necesita a la ONU».

«La ONU necesita a Europa no solo para defender su Carta y sus principios, sino también para reformarla, para mejorarla, para hacerla más efectiva y eficiente», ha sostenido Baerbock, admitiendo después que «claramente la ONU no es perfecta» y que durante sus más de 80 años de existencia «hay duplicación y demasiada burocracia».

No obstante, ha avisado de que «ni un solo día el mundo estaría mejor sin Naciones Unidas». En su opinión, «una imperfección es una oportunidad para fortalecer y refinar, no para derribar y demoler», y por tanto no se debe permitir que se usen las «ineficiencias» de la ONU para «desmoronar todo lo construido».

Tampoco habría que permitir, ha añadido, que «clubes exclusivos» tengan «responsabilidades por la paz mundial», en una clara alusión a la Junta de Paz propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gestionar el fin de guerra en Gaza y con la aspiración de mediar por la paz en otros conflictos en el mundo en el futuro.

of-am