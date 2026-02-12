BRUSELAS: Países OTAN toman el mando misión en Groenlandia

BRUSELAS 12 Feb.- La nueva misión ‘Centinela del Ártico’, lanzada este miércoles por la OTAN en aras de apaciguar la crisis abierta en el seno de la Alianza por Groenlandia e iniciada ante las amenazas de Estados Unidos de hacerse con la isla perteneciente a Dinamarca, tendrá una fuerte presencia de los aliados europeos.

La también conocida en ingles como ‘Artic Sentry’ fue anunciada por la Alianza Atlántica como resultado del acuerdo alcanzado en el foro de Davos entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en un intento de reforzar la presencia militar en la región Ártica ante la cada vez mayor presencia de Rusia y China.

La idea de esta operación es coordinar bajo el mando de la OTAN, con la planificación del Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), todos los ejercicios que cada uno de los Estados miembro de la Alianza llevan ya a cabo de manera independiente, aunque también está abierta a nuevos despliegues militares de cualquiera de los 32 países que conforman la organización.

Alemania ha sido el primer país en confirmar que participará en la primera etapa de la misión, para lo que mandará cuatro cazas Eurofighters y otras capacidades de reabastecimiento en el aire, según anunció su propio ministro de Defensa, Boris Pistorius, en declaraciones a los medios a la víspera de un encuentro de responsables de Defensa de la OTAN mantenido este jueves en Bruselas.

Otro país que contribuirá con nuevas capacidades en ‘Centinela del Ártico’ será Suecia, que enviará un número aún indeterminado de aviones de combate JAS 39 Gripe con el objetivo de apoyar la seguridad en el Ártico y el Alto Norte, tal y como recoge un comunicado publicado el Ministerio de Defensa sueco.

Hay también Estados miembro de la OTAN que han confirmado que participarán en la misión o han expresado su disposición a hacerlo si la Alianza así se lo solicita. Por ejemplo, Canadá ya ha detallado que está estudiando cómo puede aportar y ha manifestado que le gustaría que la iniciativa fuera permanente para asegurar en el tiempo la disuasión y la defensa ante ataques externos en la región.

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healy, que también ha apoyado una duración indefinida para la futura operación, ha informado que su país tendrá «un papel vital» en la misma, llegando a duplicar el número de militares desplegados en Noruega hasta alcanzar los 2.000 efectivos.

Precisamente Londres ha asumido esta semana el Centro del Mando Conjunto de la Fuerza de Norfolk –ubicado en el estado estadounidense de Virginia–, cuya área de responsabilidad abarca todo el Ártico y el Polo Norte y estará a cargo la dirección operativa de la misión, coordinándose con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

of-am