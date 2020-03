Breve análisis del discurso de Luis Abinader

Luis Abinader Corona quería CASARSE CON LA GLORIA. Hasta compró la sortija, pero sin probársela antes de pagarla.

El problema que ahora tiene es que, el anillo le quedó grande. Y al lavarse las manos, en medio de una gran crisis de salud mundial y nacional, se le acaba de caer por el fregadero.

Ha perdido tiempo. Nunca se preparó para el compromiso con la patria. Y ahora GLORIA ya no está en eso.

Ya sabíamos que Luis era un iluso. El más “Naif” e impreparado de los políticos dominicanos. Pero no pensé que pudiera ser tan ignaro. Ya teníamos noticias de las quiebras de varias empresas familiares que él ha dirigido, de las deudas a cientos de ex empleados, a quienes no se le pagaron sus prestaciones, ante el cierre de todas esas operaciones fracasadas bajo su dirección.

Y ni hablar de la pésima administración de su universidad, cuyo producto es hostil. Al parecer también está en quiebra, debido a que otras universidades también en la categoría “Low-end” están entregando un mejor producto a la sociedad.

No hay que ser muy brillante para darse cuenta que estamos frente a un incompetente.

¿MERECEMOS ALGUIEN ASÍ?

Uno se pregunta si una persona así, que nunca cumple la palabra empeñada, tan diletante, como la que vimos en ese discurso está preparada para dirigir algo, en un país que según los organismos internacionales viene creciendo y prosperando de manera continua.

Está siendo dirigido y tele comandado por quienes ahora son “sus mentores” —para usar un eufemismo — Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Leonel Fernández y una caterva de asesores que le dan opiniones interesadas, parciales y acomodadas sobre las delicadas situaciones que hoy confrontamos. Dada su incapacidad, las integra en un discurso oportunista, buscando sacar algo de capital político; que solo unos cuantos desesperados han podido comprar y que, como es confuso al final se limita a una sola frase de dos sílabas, que con ayuda de una jauría bien pagada quieren imponer.

No vemos ninguna propuesta coherente. Es una confusión total tanto en la dimensión social como económica.

ES UN COMUNISTA, UN POPULISTA DISFRAZADO

ÉL y su jauría se han pasado años, criticando los niveles de deuda, pero como cualquier comunista y populista en el discurso más reciente, se despacha pidiendo un montón de cosas gratis y hasta un fondo para dar dinero gratis a cada dominicano. Para hacerse el gracioso.

Su doble moral le permite pedir, exigir, criticar sin analizar los fundamentos de nada.

Los mas ignorantes en su entorno, siempre han criticado la deuda, que hasta ahora se mantiene en niveles manejables. Pero nunca Luis Corona ha asumido la responsabilidad de pedirle al gobierno que con ayuda de la oposición propicie la debida reforma fiscal, que maneje y evite la necesidad de tener que emitir bonos internacionales, para así impedir el aumento de dicha deuda.

Y todo esto debido a que LA VERDAD, es que, el nivel de recaudación actual es menor que el gasto publico (G*) requerido para mantener el país y la economía funcionando y creciendo — A veces pienso que no sabe cómo se obtiene el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es bueno recordárselo: PIB=C+G*+I+(X-M) donde C= valor total del consumo final nacional, G*= Gasto público, I=Inversión foránea, (X-N) = resultado de la balanza de pago, es decir Exportaciones menos Importaciones—-.

Seguramente, como diletante al fin, no ha entendido lo que cualquiera de sus asesores le habrá dicho, que es difícil plantear una posición del tipo REDUCIR EL GASTO ESTATAL y mantener la economía corriendo al ritmo actual. Prefiriendo decir siempre que el problema es la corrupción y que ellos son los santos bajados del cielo, que por favor les otorguemos el poder.

Que la corrupción solo existe en RD, en el partido que gobierna, y que ése, en mayor o menor grado, no es el incentivo del poder y de la política. Desean tomarle el pelo a todo mundo y muchos medios, dizque de investigación, se prestan para la farsa, no se sabe a cambio de qué.

Vale decir que, ésta falta de posición responsable, además de indicar que es un político incapaz, intelectualmente deshonesto, también indica que, Luis Abinader Corona, no es más que un populista de izquierda disfrazado. Por tanto, él como también el PRM, evitan declarar su posición ideológica, lo cual es muy irresponsable, ante la sociedad dominicana, y sobre todo ante la clase empresarial.

Es la razón por la cual nunca proponen nada que sea coherente, que le haga sentido a la clase empresarial y a los inversionistas internacionales, quienes no confían en estos improvisados.

A los del pica pollo y RD$500 pesos ellos solo los envuelven con publicidad de poca monta.

ÉL YA SABE QUE NO SERÁ PRESIDENTE

He participado en muchas campañas políticas a nivel internacional, también localmente, y como dije recientemente vía twitter (ver link más abajo) al escuchar a Luis Abinader Corona, por aquello del CORONA-VIRUS —abandonando algunas de sus criticas anteriores probablemente al ver nuestro artículo titulado “Un llamado a la consciencia de los líderes de opinión” y al enterarse que el Presidente hablaría el 25/03/2020— El Señor Corona, en un discurso vago, con argumentos poco sólidos lleno de peticiones y promesas ilusorias;

Al pedir la conformación de UN GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL, sin ser un aliado, ni del gobierno, ni de los buenos intereses del país —Visto que ha estado propiciando boicots, sabotajes, caos y crisis de todo tipo, junto con Leonel Fernández, además con el apoyo, no solo moral, de Diosdado Cabello, para hacer quedar mal al gobierno del presidente Danilo Medina— sin darse cuenta y de manera SUBLIMINAL, ha afirmado y reconocido que perderá las próximas elecciones.

