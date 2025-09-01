Brasil venció a R. Dominicana en Campeonato Mundial Voleibol

THAILANDIA.- El sexteto de Brasil, número dos en el ranking mundial, derrotó este domingo 3-1 (18-25, 25-12, 25-20 y 25-12) a la República Dominicana, para avanzar a los cuartos de final y así mantener su invicto (4-0) en el Campeonato Mundial de Voleibol (FIVB).

Las triunfadoras se repusieron luego de caer en el primer parcial y barrieron en forma consecutiva a sus rivales en los tres siguientes games para llevarse el partido.

El ataque de las ganadoras fue guiado por Gabi Braga que anotó 21 puntos, seguido de Julia Bergmann con 17 tantos.

Por Dominicana, la mejor fue Gaila González con 15 puntos, seguida de Jineirys Martínez con nueve y Brayelin Martínez con apenas ocho puntos, en un choque de bajo nivel en puntuación. Las Reinas tuvieron el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

En el primer parcial, las dominicanas jugaron casi perfecta con buenos pases, excelente recepción y buenos ataques de Brayelin Martínez, Yonkaira Peña y Gaila González. Fue la tercera victoria al hilo de las brasileñas sobre las criollas en un Mundial, de acuerdo a la página web de la FIVB.

Después de los primeros minutos que el que se mantenía por un punto de ventaja, entre ambos equipos, Dominicana hizo un rally de 3-0 para poner la pizarra 11-9.

A partir de ahí, jamás las brasileñas se les pegaron en el marcador, a pesar del esfuerzo de Gabi, que logró buenos remates.

Gaila González cerró el parcial con tres puntos consecutivos con gran potencia que no fue manejado por la defensa de Brasil.

En el segundo, las brasileñas salieron como una tromba marina y realizaron un rally 11-1 que pusieron en apuros a las criollas, que confrontaron problemas para descifrar el bloqueo rival que fue bien efectivo.

Luego, las ganadoras hicieron otro rally 5-0 ante Dominicana para poner el juego 18-4. El bloqueo de Brasil fue letal para las caribeñas y Gabi cerró el choque con fuertes remates.

En el tercer games, Brasil inició con una ventaja de 4-1 y buenos ataques de Brayelin Martínez acercaron a Dominicana 8-6, pero Gabi, nueva vez, alejó a Brasil 15-8.

La brasileñas se aprovecharon de varios servicios que botaron las derrotadas y Gabi continuó martillando con fuertes remates que no fueron bloqueadas por sus rivales. Marcos hizo varios cambios buscando una reacción de su tropa.

En el cuarto, otra vez, Brasil comenzó con fuerza y puso el juego 4-1 con buenos ataques de Gabi y de Bergmann. Gaila González sacó la cara por las dominicanas con buenos remates, lo mismo que Brenda Castillo que dio un recital defensivo, pero no fue suficiente.

El bloqueo de las brasileñas se agigantó en el cuarto sets y apenas dejaron a las dominicanas en 12 puntos. Las Reinas del Caribe tuvieron problemas de recepción del balón y algunas indecisiones defensivas que fueron puntos para sus contrarias.

