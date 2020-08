Bournigal en desacuerdo forma de escogencia de Estrella presidente Senado

Ginette Bournigal.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La senadora electa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ginette Bournigal, expresó desacuerdo acerca de la escogencia de Eduardo Estrella como presidente del Senado.

La representante de Puerto Plata dijo que conoció la información por los medios, pero que respetará, aunque consideró que la Comisión Ejecutiva del PRM, debió conversarlo con ellos primero ya que hay formas y esa no fue la correcta.

“Porque a mí me gusta que me digan las cosas y si tengo que colaborar yo colaboro siempre y cuando sea posible yo me enteré de mi condición de secretaria del bufete por la prensa también y eso no me gusta, pienso que debió haber conversado con nosotros primero», manifestó Bournigal.

an/am