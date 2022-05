BOSTON: Dominicano que perdió piernas asume vida con valentía

Wilson Ortega

BOSTON.- Wilson Ortega, un trabajador dominicano de la construcción que perdió las dos piernas después de estar atrapado entre los escombros de un edificio de Boston, enfrenta su vida con valentía.

Aunque para muchos un accidente como este podría truncar su vida por completo, para Wilson este se tradujo en un nuevo comienzo.

El dominicano, quien aún se encuentra hospitalizado, no solo tiene impresionados a doctores y enfermeras con su buen ánimo, sino que además dice que ahora solo tiene una sola meta y esa es volver a caminar para poder abrazar a su hijo.

“Esto no me detiene, yo sigo adelante”, manifestó frente a las cámaras de Telemundo.

Narró la difícil situación en la que se encontraba bajo los escombros. “Llegué a decirle a mi compañero que me matara porque yo no aguantaba el dolor”. Ante este escenario desalentador, el dominicano solo pensaba en su hijo.

“Mi hijo es todo para mí, estar así no me importa, yo sé que voy a ver mi hijo crecer y esa es mi motivación día a día”, asegura.

NO PIERDE LA FE

Hoy, desde su cama en el centro de rehabilitación Spaulding, Ortega, con un espíritu inquebrantable, tiene una sola meta. “Ya lo peor pasó, tu sabes, ya lo peor pasó. De aquí en adelante, ya las cosas vendrán poniéndose más fácil porque ya, gracias a Dios, pasamos lo peor”.

Ahora ante un escenario que para algunos podría resultar desalentador, Wilson no pierde la fe.

“Yo le digo a esta gente: ustedes no van a poder conmigo, ustedes van a tener que mandarme a la casa porque ustedes no me van a aguantar”, dijo Ortega a TELEMUNDO.

Se espera que den de alta a Wilson el próximo miércoles. Si todo sale bien, podría recibir sus prótesis en las próximas semanas.

Fuente: CDN