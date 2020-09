Bienvenido Solano emerge como candidato a presidente de AIBA

El vicepresidente honorario de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), el dominicano Bienvenido Domingo Solano, reveló sus aspiraciones de presentarse a la presidencia del organismo para las elecciones programadas a finales de este año.

El veterano funcionario de República Dominicana declaró su intención de postularse a la presidencia en una carta a las Federaciones Nacionales de AIBA.

Solano, vicepresidente de AIBA durante 15 años y que dirigió la Confederación de Boxeo de las Américas entre 2009 y 2014, se une a Suleyman Mikayilov de Azerbaiyán en la papeleta electoral en una elección presidencial considerada vital para que la organización recupere su condición de organismo rector olímpico para el deporte.

La candidatura del dominicano, quien se desempeñó como presidente de la Federación de su país durante 38 años y se sentó dos veces en el Comité Ejecutivo gobernante de AIBA, ha sido recibida con sorpresa por algunos funcionarios dentro de la organización.

Solano afirma que puede ser el hombre adecuado “para asumir el desafío de cambiar de rumbo para rescatar a AIBA de lo que parece ser su inevitable naufragio” y pidió a los miembros de AIBA que lo apoyen en la votación.

Dijo que no se ha propuesto “ofrecer dinero, porque no tengo ni me mueven los intereses económicos” en lo que parece ser una crítica implícita a Mikayilov.

Mikayilov ha prometido inyectar fondos en la organización de un organismo separado que ha establecido con inversores privados para ayudar a liquidar la deuda de AIBA de $ 16 millones de dólares dentro de los tres meses posteriores a las elecciones.

La elección se llevará a cabo durante el Congreso Extraordinario de AIBA, programado para celebrarse en Budapest del 12 al 13 de diciembre, pero que se celebrará virtualmente debido a la pandemia de coronavirus.

of-am