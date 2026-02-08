BHD y ADOEXPO firman alianza para potenciar a exportadores

La firma del acuerdo entre el BHD y ADOEXPO.

SANTO DOMINGO.- El Banco BHD y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) firmaron un acuerdo de colaboración estratégica para apoyar a los exportadores nacionales mediante soluciones financieras, programas de capacitación y el fortalecimiento de su competitividad en los mercados internacionales.

El convenio contempla formación por parte de los expertos de la entidad financiera en programas, cursos y talleres para los socios de ADOEXPO. A través de esta alianza, se pondrán a la disposición de los exportadores asociados: ofertas financieras y no financieras con productos y beneficios especiales.

“Para nosotros es importante respaldar al sector exportador, ya que su dinamismo contribuye al desarrollo económico dominicano, por eso estamos enfocados en ofrecer una propuesta de valor adaptada a sus requerimientos y necesidades. Queremos ser ese socio financiero para que los productores, exportadores y empresas lleven lo mejor de nuestra nación al mundo entero”, señala Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD.

Karel Castillo, presidente de ADOEXPO, expresó su satisfacción de seguir trabajando de la mano con el BHD. “Esta entidad financiera es referencia para las empresas exportadoras, apostando a su crecimiento sostenible. Esta asociación representa una gran oportunidad de desarrollo y expansión para nuestros asociados”.

Esta colaboración fortalece la relación histórica entre el Banco BHD y ADOEXPO, y contribuye a impulsar el desarrollo del comercio exterior dominicano, a fomentar la innovación y generar un impacto positivo en la competitividad del país.

