BHD lanza programa Bienestar Integral para sus clientes

BHD

SANTO DOMINGO. – El Banco BHD de la República Dominicana presentó su programa de Bienestar Integral BHD, una iniciativa orientada a promover el equilibrio en tres áreas clave: la salud emocional, la salud física y la salud financiera.

El programa está dirigido solo a clientes de la entidad e incluye una serie de microcápsulas informativas, sesiones prácticas, actividades y descuentos de los miembros de la Comunidad OPEN (una plataforma de beneficios y alianzas del Banco).

“Seguimos fortaleciendo nuestra propuesta de valor no financiera. Este nuevo programa busca proporcionar herramientas y conocimientos que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Aspiramos a ser un soporte que acompañe su bienestar, crecimiento y desarrollo”, explicó Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Para el desarrollo de los contenidos, la entidad financiera cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos en salud emocional, nutrición, finanzas y bienestar físico y estético, además de aliados estratégicos.

Las microcápsulas estarán disponibles de manera permanente en el portal www.bienestar.bhd.com.do.

En tanto, los descuentos y servicios de acompañamiento estarán sujetos a las condiciones establecidas por cada aliado, según la oferta vigente.

ÁREAS DEL PROGRAMA

La primera área que aborda el programa es el bienestar emocional, en la cual los participantes aprenderán a establecer límites claros para manejar el estrés, la ansiedad y las emociones de manera saludable.

La segunda corresponde al bienestar físico, nutricional y estético.

En este ámbito, los clientes del BHD recibirán información sobre una alimentación adecuada, la actividad física regular, la calidad del sueño y el fomento de una imagen corporal positiva.

La tercera área abarca el bienestar financiero, en la que recibirán asesoría para tomar decisiones financieras acertadas, contar con herramientas que fortalezcan la seguridad y la estabilidad económica.

agl/of-am