BHD dominicano inaugura la Temporada OPEN 2025

Principales autoridades en la apertura del evento.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Banco BHD inauguró la Temporada OPEN 2025 el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre próximo con nuevas propuestas de negocios para las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas.

Durante ese tiempo, el BHD ofrece condiciones especiales en productos y servicios bancarios, entre ellos préstamos comerciales a cuotas, líneas de crédito, leasing, tarjetas de crédito y seguros para negocios.

La presentación de la Temporada estuvo encabezada por Steven Puig, presidente del Banco BHD y Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En el evento también quedó inaugurada la primera edición del Gran Bazar BHD-MICM, una iniciativa impulsada por las dos entidades tras un acuerdo de colaboración.

UNA DÉCADA DE TEMPORADA OPEN

El presidente del BHD destacó que desde hace más de una década celebran la Temporada Open, con la que logran un impacto positivo en el sector de las Mipymes.

Señaló al respecto: “Esta iniciativa, que tiene como foco respaldar a las mipymes de nuestro país, ha permitido que cientos de negocios crezcan.

¨Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, la inclusión digital y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano.

¨Volvemos este año con una robusta propuesta de soluciones financieras y no financieras para responder a las necesidades de nuestros clientes”, valoró Puig.

GRAN BAZAR BHD-MICM

La jornada del Gran Bazar BHD-MICM consistió en una experiencia comercial, cultural y tecnológica para la promoción del desarrollo y la digitalización de los negocios.

En el Campus Financiero BHD presentaron 23 emprendimientos de Mipymes y colaboradores de BHD, con destaque para artesanías, alimentos, textiles, cuidado personal, manualidades y artículos orgánicos.

