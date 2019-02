Beras se lanza al ruedo para alcanzar Alcaldía del Distrito Nacional

“Santo Domingo debe ser transformada desde muchas ópticas: necesitamos una ciudad ordenada y vivible, donde las calles sean el escenario de una vida cotidiana basada en una convivencia pacífica, responsable y segura”, aseguró Beras en un comunicado.

El aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional expresó que su candidatura está dirigida a todas aquellas personas que creen que Santo Domingo necesita una transformación, por lo que pidió el respaldo de movimientos sociales, vecinales, profesionales y estudiantiles.

“Me preocupan las familias cuando no tienen espacios de ocio públicos y abiertos seguros para sus hijos; me preocupan los jóvenes con pocas oportunidades de trabajo y con muchas probabilidades de caer en comportamientos de riesgo; me preocupan los trabajadores cuando cada día deben pasar horas en los tapones de la ciudad, quitándoles tiempo valioso para su familia, restando calidad de vida”, expuso el político.

Sobre el tránsito en la capital, destacó que la movilidad es un derecho social fundamental y que no se ha podido lograr el ordenamiento necesario por falta de una propuesta seria y efectiva que brinde solución a los tapones que provocan pérdidas diarias de, aseguró, 48 millones de pesos en el Gran Santo Domingo, donde transitan aproximadamente 320.000 vehículos cada día, afirmó.

En torno a la limpieza de la ciudad, resaltó que existe un problema en la eficiencia de la logística de recolección pero también de conciencia ciudadana. A lo que agregó que dichas trabas pueden ser solucionadas con la colaboración de todos los sectores y los ciudadanos.

Beras explicó también que se decidió por la política porque su deseo es transformar la vida de la gente, solucionando problemas que por décadas se sufren y que, al día de hoy, siguen sin solución.

La información agregó que Beras renunció en enero pasado como director de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para volcarse en su proyecto político.EFE