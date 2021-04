Beneficiarios Seguro Social recibirán pagos US$1,400 a partir del lunes

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció que muchos beneficiarios del Seguro Social y otras personas que aún no han recibido sus Pagos de Impacto Económico de hasta US$1,400 del Plan de Rescate Estadounidense deben esperar ver pagos electrónicos en sus cuentas bancarias o cargados en sus Tarjetas Direct Express esta semana.

La última ronda de pagos electrónicos de hoy se aplica específicamente a aquellos que reciben beneficios de jubilación, de sobreviviente o de discapacidad del Seguro Social (SSDI), de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y de la Junta de Jubilación de Empleados Ferroviarios (RRB) y que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020 o no utilizaron la herramienta Non-Filers (No declarantes).

La mayoría de los pagos se depositarán automáticamente en cuentas bancarias o se cargarán en las tarjetas Direct Express donde reciben los beneficios del Seguro Social. Aquellos que esperan recibir cheques de papel o tarjetas de débito por correo deben esperar recibir sus pagos en los próximos días.

“La ayuda está aquí y queremos asegurarnos de que las personas mayores de Nueva York obtengan el dinero que les corresponde por derecho”, dijo Espaillat.

Espaillat alienta a los constituyentes del distrito congresual 13 de Nueva York a usar la herramienta «Get My Payment» del IRS.gov para verificar el estado de sus pagos y asegurarse de que reciban el dinero que se les debe. En la mayoría de los casos, estos pagos son automáticos y no es necesario realizar ninguna acción para recibirlos.

Cómo verificar el estado de su pago:

Visite en línea y verifique el estado de su pago usando la herramienta «Get My Payment» en: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.

Qué esperar

Los neoyorquinos podrían comenzar a ver pagos en sus cuentas bancarias tan pronto como esta semana si sus impuestos de 2019 o 2020 han sido procesados por el IRS o si usaron el «portal de Non-Filers» para pagos anteriores y proporcionaron su información de la cuenta bancaria al IRS.

Los beneficiarios de otros beneficios del gobierno federal, como el Seguro Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario, la Junta de Jubilación de Empleados Ferroviarios o los beneficios de Asuntos de Veteranos, también deben esperar recibir un pago automáticamente.

Para los neoyorquinos que esperan un cheque en papel o una tarjeta de débito, ya se han enviado algunos cheques, pero la mayoría encontrará sus cheques en papel o tarjetas de débito en el correo durante las próximas semanas.

¿Cuántos neoyorquinos recibirán pagos?

Según la Casa Blanca, más de 11.3 millones de adultos y 4.4 millones de niños en Nueva York son elegibles para recibir pagos de hasta $1,400 por persona a través del Plan de Rescate Estadounidense que Espaillat ayudó a aprobar para convertirse en ley. Eso significa que el 82 por ciento de todos los adultos de Nueva York y el 82 por ciento de todos los niños de Nueva York en el estado están listos para recibir pagos.

Quién es elegible para los pagos

El Plan de Rescate Estadounidenses que Espaillat ayudó a convertir en ley incluye Pagos de Impacto Económico de hasta $1,400 por persona.

Combinados con los pagos iniciales de $600 aprobados en diciembre, estos cheques adicionales completan la promesa de los demócratas de poner $2,000 en los bolsillos de los estadounidenses.

Las personas que ganan hasta $75,000 al año, los cabezas de familia que ganan hasta $112,500 al año y las parejas que ganan hasta $150,000 al año recibirán el total de $1,400 por persona, para ellos y sus dependientes. Después de eso, los cheques comienzan a eliminarse gradualmente, y los pagos se detienen en las personas que ganan $80,000 en ingresos anuales, los cabezas de familia que ganan $120,000 en ingresos anuales y las parejas casadas que ganan $160,000 en ingresos anuales.

