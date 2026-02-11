Baquiní: ceremonial conjuga la tristeza con la alegría (OPINION)

EL AUTOR es periodista y sociólogo. Reside en Santo Domingo.

En la República Dominicana, como ocurre en otros países de la región latinoamericana y del Caribe, se practican creencias y solemnizan actividades vinculadas a lo divino que la mayoría de sus pobladores tiende a desconocer sus orígenes.

Tal es el caso de la ceremonia mágico religiosa denominada Baquiní, la cual pone de manifiesto la conformidad con la muerte de un niño o niña, menor de siete años de edad, manteniendo entre sus familiares, allegados y amigos, la esperanza de obtener beneficios por su llegada al cielo.

Con este singular velatorio popular de infantes se procura “festejar la llegada de un ángel al cielo” por lo que en muchos lugares donde se realiza, el niño, al igual que la misma ceremonia, es denominada “Angelito”, presentando características que varían conforme al espacio geográfico y los dogmas sociales prevalecientes en el escenario poblacional donde el culto se desarrolla.

Es una norma generalizada que los participantes en el ceremonial no deben llorar porque tal comportamiento provoca que “Los Ángeles” no puedan emprender su vuelo al cielo, por tanto, siempre deben poner de manifiesto exaltaciones de alegría y sonrisas porque su alma está libre de pecados.

La costumbre también exige transformar el dolor en alegría porque el alma de la criatura a ser sepultada, una vez llega a su destino, rogará por el bienestar y la salud de sus progenitores, familiares y amigos.

Es rutina en este ceremonial introducir el cuerpo del fallecido en una caja de arenque o cartón, cubriendo todo su cuerpo, con excepción de la cara, con una vestimenta color blanco.

Cuando se trata de una niña, es frecuente hacerle una corona de cayena, rellenando el pequeño sarcófago de flores.

Dado que la tradición ordena en este tipo de velatorio transformar la tristeza en alegría, el ambiente es decorado con adornos de papel multicolor y es algo normal observar a los asistentes llevando flores, velas, bebidas alcohólicas y dinero, al igual que instrumentos sonoros para dar paso a la música, fundamente de atabales, que motivan al baile hasta el amanecer durante varios días.

La Mediatuna

Al margen de las expresiones festivas que salpican al Baquiní, en diversas comunidades rurales y barrios de diferentes ciudades del llamado Continente de la Esperanza y el Caribe, es prudente apuntar que un momento muy solemne, de tristeza y desesperación vivido en esta ceremonia, se registra cuando la madre de la criatura fallecida, en compañía de los asistentes, empieza a vocalizar la llamada Mediatuna, una canción, en coro, con un contenido y musicalidad que tienden a lacerar el alma humana.

Allí, la madre descarga todos sus sentimientos y dolor ante la partida física de la prole que lamentablemente no logró una existencia humana prolongada.

Origen

Aunque existen investigadores que aseguran que los orígenes del Baquiní tienden a perderse “en la noche de los tiempos”, otros, no menos acuciosos, generalmente de nacionalidad dominicana, son categóricos en advertir que esa tradición procede del negro africano traído a nuestro terruño caribeño.

En torno a este aspecto, es de justicia resaltar que, en una condensada y sustanciosa publicación, aparentemente de naturaleza académica, en torno al velatorio en referencia Kimberly Esmiled Basora Díaz y Nicaury Morillo Mateo sostienen que “… datos indican que el origen de este funeral de niños tiene relación con la presencia de los árabes en territorio español, desde los comienzos de la conquista a partir del siglo VIII.

De la mano de los conquistadores pasa a América. Así surge la dispersión desde México a la Argentina, Venezuela, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Esta actividad se aceptó en estas poblaciones debido a que ya en estos lugares existían creencias similares”.

Tanto Basora Díaz como Morillo Mateo coinciden en afirmar, teniendo como referente lo expuesto en un interesante ensayo de la autoría de Pilar García Latorre quien al abordar la procedencia del Baquiní subraya: “…se ha dado una interpretación errónea al observarse esta ceremonia entre la población negra de Puerto Rico, Venezuela, Colombia y otros países, especulándose, en consecuencia, que habían sido los esclavos africanos los portadores de ella en América.

Del mismo modo ocurrió al relevar el ritual entre indígenas de Bolivia, Perú, Guatemala y México, inclinándose a pensar en su origen autóctono indígena”.

A manera de conclusión, la referida pareja de investigadoras subraya que debe quedar claro que el Baquiní “…es una costumbre que se origina en África, específicamente en la costa de Nigeria” y que “…se especula que fue llevada por los esclavos hacia República Dominicana, pero la verdad es que llegó al continente a través de los colonos”.

Ambas recuerdan, con el aparente propósito de imprimir mayor asidero a sus criterios en torno al tema que, Maximiano Trapero, en base a sus investigaciones de campo, que hasta finales del siglo XIX y principios del XX se cultivó el velatorio de Angelito o Baquiní sólo en La Gomera (islas Canarias), con cantos de romances y danzas al son del tambor gomero.

Por el momento, hagamos una pausa sobre este singular velatorio donde el fallecimiento de un infante posibilita conjugar, paradójicamente, expresiones de la alegría y la esperanza con manifestaciones de tristeza y dolor y que, a pesar del transcurso del tiempo y los vientos de la llamada modernidad, continúa siendo expresión de las creencias, las tradiciones, la religiosidad popular y la identidad de nuestros pueblos, en la República Dominicana, América Latina y el Caribe.

Con su anuencia, sobre esta realidad, prometemos volver….

jpm-am