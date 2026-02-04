Banreservas y Dirección de Museos formalizan colaboración

Carlos Andújar, Alieska Díaz y Daniel García Archibald.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Banco de Reservas y la Dirección General de Museos (DGM) suscribieron un acuerdo de colaboración entre el Centro Cultural Banreservas y el Museo de Arte de Santiago, ambos ubicados en el antiguo hotel Mercedes.

El convenio fue rubricado por Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas; Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas de la entidad financiera; y Carlos Andújar, director de la DGM.

Díaz destacó que, como parte del programa de responsabilidad social del banco, su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, reafirma el compromiso de la institución con la cultura y el arte.

De igual manera, Andújar agradeció al presidente dominicano, Luis Abinader, por su interés en promover esta alianza interinstitucional en beneficio de toda la región norte, así como a Banreservas por hacerla posible, garantizando así el éxito de las acciones culturales en la zona.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El documento establece que la entidad financiera será responsable de mantener las condiciones estructurales y la seguridad del inmueble, así como de la vigilancia y resguardo de las instalaciones.

Mientras, la DGM conservará la titularidad, guarda y custodia del patrimonio museográfico y velará por su preservación técnica, registro y protección.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL

El convenio se enmarca en el plan de gobierno 2024-2028, que contempla el fortalecimiento del sector cultural mediante la modernización de los museos, la preservación del patrimonio histórico y el fomento de alianzas con entidades públicas y privadas.

El Centro Cultural Banreservas y el Museo de Arte de Santiago se encuentran ubicados en el antiguo Hotel Mercedes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El edificio cuenta con cuatro niveles, de los cuales el segundo piso alberga el Museo y el tercer piso, el Centro Cultural del Banco.

