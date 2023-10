Banreservas ofrece en octubre 5 películas clásicas imperdibles

Los dioses deben estar locos y Muerte de un ciclista son dos de las cinco producciones que ofrece este mes de octubre, el Centro Cultural Banreservas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro Cultural Banreservas anunció que exhibirá los martes de octubre películas clásicas internacionales, en funciones gratuitas, consideradas por la crítica internacional como “imperdibles” por la calidad y los esquemas novedosos y creativos que establecieron.

Las películas a ser exhibidas en el auditorio del CCBR, son: Los dioses deben de estar locos, Un rostro en la multitud, Los niños del cielo, Muerte de un ciclista y Cinema Paradiso, con la moderación posterior del asesor en cine del CCBR, Rienzie Pared Pérez.

Mijail Peralta Rodríguez, gerente de Cultura del Banreservas, informó que las funciones inician a las siete de la noche en el auditorio (que tiene número limitado de asientos), por lo que recomienda al público reservar llamando por teléfono 809-960-2121 o por el correo electrónico centroculturalbanreservas@banreservas.com.

El Centro Cultural Banreservas está ubicado en la calle Isabel La Católica # 202 de Ciudad Colonial, con facilidad de parqueo gratuito al lado de la institución.

Las proyecciones inician el martes 3 con Los dioses deben de estar locos (The gods must be crazy),; sigue el martes 10 con Un rostro en la multitud (A face in the crowd), del director Elías Kazán, y el 17 se proyecta Los niños del cielo del director iraní Majid Majidi, una historia cotidiana tan simple centrada en dos hermanitos, que un buen día pierden un zapato escolar.

Las proyecciones siguen el martes 24, con Muerte de una ciclista, producción española de 1955, a cargo del director Juan Antonio Bardem, finaliza el 31 con Cinema paraddiso, de Giusseppe Tornatore, evocación poética y mágica de la fuerza del cine en un niño.

