Banreservas dice lidera créditos para mujeres de RD con el 42%

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, y la presidenta del Voluntariado, Carmen Quijano, encabezan el coctel con clientes. Les acompañan funcionarios del Estado.

SANTO DOMINGO.-El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la institución financiera encabeza la lista de los bancos que más créditos otorgan a las mujeres en la República Dominicana, con el 42% de su cartera destinada a ese importante segmento de la población.

Al hablar en el tradicional encuentro navideño con clientes de negocios en Santo Domingo, refirió que ese respaldo evidencia la confianza del Banco en las empresarias que se arriesgan para poner en marcha su vocación de emprendedoras.

Resaltó que también Banreservas ocupa el primer lugar dentro del sistema financiero con una cartera de préstamos que supera los RD$636,000 millones y una morosidad por debajo del 1%, la más baja del mercado, lo que demuestra la preocupación de los clientes por cumplir de sus compromisos financieros.

US$5,000 MM en remesas

Aguilera explicó que a la fecha la institución financiera ha canalizado cerca de US$5,000 millones en remesas, una muestra de la confianza que tiene la diáspora en Banreservas, además del constante uso de los servicios ofrecidos en las oficinas de representación localizadas en Madrid, New York y Miami.

Destacó que Banreservas se ha consolidado como la principal entidad bancaria de la República Dominicana. Dijo que así lo acreditan revistas como The Banker, al situarlo entre los mil mejores bancos del mundo en 2025; y World Finance, que también lo reconoció como Mejor Banco Comercial; Mejor Banco de Consumo; Mejor Gobierno Corporativo; y Mejor Grupo Bancario de la República Dominicana.

Dice BR cuenta con amplia cobertura

Precisó que Banreservas cuenta con una amplia cobertura a nivel nacional, encabezando las zonas metropolitanas con un 63% de los servicios financieros, además de disponer de un amplio apoyo con créditos destinados a los diferentes sectores productivos en toda la geografía nacional.

Durante el encuentro realizado en un hotel de la capital, Aguilera enfatizó que los clientes son aliados estratégicos de Banreservas y que gracias a esa confianza la institución se ha consolidado como el principal banco del país.

Al evento asistieron decenas de empresarios, clientes y relacionados de la entidad financiera, ejecutivos y miembros del Consejo de Directores. Con esta actividad el Banco sella su programa conmemorativo del 84 aniversario de su fundación, en 1941.

of-am