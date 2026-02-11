Declara bancos dominicanos preservan fortaleza financiera

Fachada de la ABA.

SANTO DOMINGO. – El sistema bancario dominicano cerró 2025 con altos niveles de solidez, estabilidad y resiliencia, a pesar de un entorno internacional marcado por una elevada incertidumbre económica y geopolítica.

Así lo reveló un análisis sectorial de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Durante el año pasado, los bancos múltiples mantuvieron elevados indicadores de liquidez, una cartera de crédito de alta calidad, adecuadas provisiones y una rentabilidad superior a la de sus pares en América Latina, resaltó.

Con esa situación consolidaron su liderazgo regional y una base sólida para mantener su apoyo medular a la actividad productiva a través de la dinamización del crédito, añadió.

CAPACIDAD NOTABLE DE ADAPTACIÓN

Frente a un escenario global adverso y la desaceleración del crecimiento económico, el sistema bancario dominicano mostró capacidad notable de adaptación y prudencia.

Dada esa situación, priorizó la administración integral de riesgos, la calidad de los activos y salvaguardar los depósitos del público, indicó el gremio representante de la banca múltiple.

En ese contexto, los activos de los bancos múltiples crecieron a un ritmo anual promedio de 9.8%, con moderación frente al 2024 (12.7%), informó el análisis de la Dirección de Estudios Económicos de la ABA.

Sobre la cartera de crédito, detalló que esta representó el 54% del activo total y creció a una tasa anual de 9.7%, orientado hacia actividades productivas y a la vivienda, y una postura más cauta en segmentos de mayor riesgo, como el consumo.

En documento de prensa, la ABA observó que tanto las tasas de interés como el crédito privado en moneda nacional ya responden positivamente a las medidas monetarias implementadas durante la segunda mitad de 2025.

Resaltó que las captaciones del público registraron un crecimiento anual impulsadas por el mejor desempeño de los depósitos de ahorro y a plazo.

agl//an