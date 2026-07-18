Banco Caribe realiza cambios en su Consejo de Administración

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SANTO DOMINGO.– Banco Caribe anunció una transición en la presidencia de su Consejo de Administración, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y consolidación de su gobierno corporativo.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designó a Luis Canela como nuevo presidente del Consejo de Administración, mientras que Edmundo Aja, accionista fundador de la entidad, asumirá la posición de presidente ad vitam, desde donde continuará aportando su experiencia y visión estratégica al desarrollo del banco.

La institución explicó que este relevo responde a un proceso de planificación orientado a garantizar la sostenibilidad del crecimiento, fortalecer los órganos de dirección y generar mayor valor para clientes, accionistas y demás grupos de interés.

TRAYECTORIA DE LUIS CANELA

Luis Canela es licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con más de 46 años de experiencia profesional en gobierno corporativo, finanzas y administración de patrimonios.

Antes de asumir la presidencia del Consejo, ya formaba parte de ese organismo, donde ha contribuido al fortalecimiento de la gestión institucional. Además, preside el Comité de Gestión Integral de Riesgos e integra el Comité de Crédito de apoyo al Consejo de Administración.

LEGADO DE EDMUNDO AJA

Banco Caribe destacó el papel desempeñado por Edmundo Aja en la creación y consolidación de la entidad, resaltando que su liderazgo y visión empresarial fueron determinantes para impulsar el crecimiento de la organización y fomentar una cultura basada en la cercanía, la innovación y la excelencia en el servicio.

Desde su nueva función como presidente ad vitam, continuará respaldando la evolución del banco con la experiencia acumulada durante décadas en el sector financiero.

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA

Con esta transición, Banco Caribe reafirma su compromiso con una gobernanza alineada con los más altos estándares de transparencia, sostenibilidad y creación de valor, como parte de su visión de crecimiento y fortalecimiento institucional a largo plazo.

an/am