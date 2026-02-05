Bádminton se prepara para los Juegos Centroamericanos 2026

Durante el encuentro realizado por la FEDOBAD se trataron diversos temas de interés general.

SANTO DOMINGO.– El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD) celebró su primera reunión del año en la que se trataron los principales planes y proyectos de cara a la preparación de la selección nacional para los próximos XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como la organización y participación en tres eventos internacionales que se celebrarán en el país durante el presente año.

Durante el encuentro, los directivos analizaron el calendario competitivo, los programas de entrenamiento y las estrategias orientadas al fortalecimiento técnico de sus atletas, además de iniciativas enfocadas en el desarrollo y la masificación del bádminton a nivel nacional, con especial énfasis en la formación de nuevos talentos y el fortalecimiento de las asociaciones provinciales.

Como parte de la agenda, la FEDOBAD recibió al Director Técnico Internacional de Bádminton para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a efectuarse en el país, con quien se coordinaron aspectos técnicos y de planificación relacionados con los Juegos Orlando Cala Martínez, evento clave dentro del plan de desarrollo del bádminton dominicano.

La FEDOBAD reafirmó su compromiso con el crecimiento sostenido del bádminton en la República Dominicana, apostando a una planificación integral que combine el alto rendimiento con programas de desarrollo a nivel nacional, de cara a un año cargado de importantes retos deportivos.

of-am