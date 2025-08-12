Bachatero Raulín Rodríguez anuncia concierto Punta Cana

PUNTA CANA, República Dominicana.- Raulín Rodríguez prometió tocar hasta las ocho de la mañana una vez suba a la tarima como parte del concierto de este viernes que organiza Angel Productions y Reconocidos, en Imagine Punta Cana.

El Cacique estará compartiendo esa noche en tarima con Rochy RD y Eudis El Invencible en un “party” que promete ser memorable por el buen ambiente que se está articulando para la vibrante noche.

El intérprete de “Nereyda” afirma ser el mejor y más fuerte bachatero del país libra por libra: «No hay bachatero por encima mío», así lo informó Angel Laureano, productor del concierto que dará El Cacique.

En ese orden, ha prometido convertirse en el bachatero que más dura en tarima, afirmando que tocará hasta que “amaneca” en su presentación del viernes 15 de agosto.

Por su lado Laureano afirmó que el concierto que hace con Reconocidos, será muy interesante por el despliegue de producción y pirotecnia que se montará para la ocasión.

Los éxitos clásicos serán cantados esa noche entre ellos Amor de mi Vida, Me Siento Triste, Nereyda, Que Vuelva, Hoy que no Estás,

of-am