Autoridades de RD continuarán con deportación de haitianos

Haitianos deportados.

Santo Domingo, 24 ago.- La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana respondió que la deportación de haitianos continuará, ante un pedido de productores para el uso de mano de obra irregular, informó hoy la institución.

Representantes congresuales, autoridades municipales y organizaciones de productores agropecuarios de Constanza, provincia La Vega, se reunieron con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee, para analizar la situación en esa zona de clima templado donde se cosechan varios rubros.

El encuentro fue requerido por los productores debido a que, según expresaron, la deportación masiva de haitianos irregulares provoca escasez de mano de obra fundamental para la siembra y recolección de cultivos.

Tras señalar que la mayoría de los trabajadores del campo son ciudadanos de ese país fronterizo, solicitaron que las autoridades migratorias busquen una solución que les permita que los extranjeros se mantengan trabajando.

Lee argumentó que el problema migratorio es un tema de seguridad nacional, que impacta también a la ciudadanía.

Manifestó que su organismo está obligado a cumplir la ley migratoria, por lo que continuarán los operativos de interdicción.

Adelantó que el plan institucional contempla el establecimiento de una oficina de interdicción en Constanza y Jarabacoa por la importancia de esa zona, en cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

En abril último el Gobierno de Luis Abinader endureció la política migratoria con la deportación masiva de haitianos y otras medidas.

Más de mil son devueltos a Puerto Príncipe todos los días, según comunicados de la DGM.

of-am